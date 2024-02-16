Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
В Астрахани огонь охватил жилой дом на площади 400 кв. метров
Крупный пожар в жилом доме в Астрахани, площадь распространения огня превысила 400 кв. метров
В Астрахани начался крупный пожар, огонь охватил кровлю и внутреннюю отделку жилого дома на улице Шаумяна, сообщили в Главном управлении МЧС России по Астраханской области.
По данным ведомства, ворзгорание зафиксировано в 04:59 мск, пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу, передает ТАСC.
Отмечается, что в ликвидации пожара участвует 36 человек и 12 единиц техники.
Ранее крупный пожар произошел в многоэтажном в доме в Анапе. Мансарда горела на площади 1 тыс. квадратных метров.