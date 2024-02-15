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    США пугают мир «российским ядерным спутником»
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    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 360 военных и танк
    Губернатор Старовойт: В Белгороде много жертв после обстрела ВСУ
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    22 комментария
    15 февраля 2024, 14:38 • Новости дня

    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 360 военных и танк

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли убитыми и ранеными на Донецком направлении до 360 человек, сообщило российское министерство обороны.

    На этом направлении «Южная» группировка в последние сутки заняла более выгодные рубежи, отразила 10 атак украинских штурмовиков и поразила живую силу и технику технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения ВСУ поражены у Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 360 человек, танк, три бронемашины, включая американский БМП Bradley.

    При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две американские артиллерийские системы М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, гаубицы «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны у Водяного, Владимировки, Урожайного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

    Там украинская сторона потеряла до 200 человек, танк, две БМП и восемь автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены: гаубица FH-70, две американских гаубицы М198 и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику ВСУ у Берестового, Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады у Синьковки (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, машину РСЗО «Град», французскую САУ Caezar и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й, 63-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 305 человек, 15 бронемашин, включая БМП Bradley, САУ Krab и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении ВС России поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны у Тягинки, Ивановки и Янтарного (Херсонская область).

    Там ВСУ потеряли до 20 человек, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВС и живую силу и технику в 102 районах.

    14 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе боев ликвидировали «юбилейную», сотую по счету украинскую лодку с боевиками на реке Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

    Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

    Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.

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    14 февраля 2024, 20:33 • Новости дня
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию, потому что ему там грозит «смертельная опасность».

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку, что после пересечения границы бывшему президенту «грозит смертельная опасность». Об этом сам Порошенко сообщил во время брифинга, пишет издание «Страна».

    Экс-президент сообщил, что из-за этой «опасности» его и не пустили на конференцию. Кроме того, Порошенко считает, что из-за таких запретов над Украиной «будет смеяться весь мир».

    Ранее Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу.


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    15 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    ДНР: Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком «перерезана», ее часть находится под плотным огневым контролем, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    «По сути, в окружении», – сообщил он ТАСС о положении группировки ВСУ.

    Украинские боевики, по его словам, пытаются покинуть некоторые позиции, несут потери личного состава.

    В Минобороны ранее сообщили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР.

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    14 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России Zala и «Орлан», сообщает издание «Страна».

    Как пишет издание, Зеленский во время совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что у Киева есть решение, которое позволит «ослепить» ВС России, передает «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время.

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    14 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») заявил, что в текущем году Украине будет передано в существенно больше артиллерийских снарядов, чем годом ранее. По его словам, исход конфликта на Украине «будет решен в том числе на сборочных линиях».

    По его словам, ожидается, Германия в этом году поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, динамика растет, что хорошо для Украины и ФРГ. Писториус сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро, передает ТАСС.

    По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

    Ранее представитель Минобороны Германии заявил, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

    Коментарии (15)
    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    14 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC

    МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    @ maccosmetics.co.uk

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины раскритиковал канадский бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

    Как отметила пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), здесь дело совсем «не в красоте или в любви». В МИД Украины назвали этот цвет настоящим «цветом войны». Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

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    15 февраля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину

    Еврокомиссар Симсон: ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией через территорию Украины, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

    Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце года, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Россия ранее выражала готовность поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    При этом на Украине заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа.

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    15 февраля 2024, 07:39 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины, в Хмельницкой области, а также в Днепре (Днепропетровске) и во Львове прозвучали взрывы, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации заявили о работе ПВО. Очевидцы сообщают, что в Киеве прозвучало два мощных взрыва.

    Как минимум две серии взрывов произошло в Днепре. Взрывы прогремели и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Харьковской области.

    Коментарии (10)
    15 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Губернатор Старовойт: В Белгороде много жертв после обстрела ВСУ
    Губернатор Старовойт: В Белгороде много жертв после обстрела ВСУ
    @ t.me/ENews112

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования жителям соседней Белгородской области, пострадавшей в результате новой атаки украинских нацистов.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что снаряды ВСУ, выпущенные по Белгороду, попали в ТЦ, а также на школьный стадион и в обычные дворы.

    В результате атаки, по словам губернатора, «много жертв», есть убитые и раненые.

    «Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он, предложив соседям любую помощь, какая может потребоваться.

    Напомним, в результате ракетной атаки по Белгороду погибли не менее двух человек. Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

    Коментарии (6)
    15 февраля 2024, 03:41 • Новости дня
    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России

    Глава минфина США Йеллен заявила о «потенциальной выгоде» от нахождения «законного» способа конфискации активов России

    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все участники переговоров о возможной конфискации российских активов видят «потенциальную выгоду» от нахождения законного способа осуществить данный шаг.

    Йеллен пояснила, что способ должен быть законным «как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран». «Экономическую ценность этих активов» предлагается использовать «на постоянной основе» для поддержки Киева.

    Йеллен обсуждала эту тему с лидерами европейских стран, но убедить скептически настроенных собеседников ей не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg сообщило, что в понедельник Йеллен в Вашингтоне провела переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, до этого у нее состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Йеллен подтвердила, что обсуждала использование российских активов. По ее словам, всем ясно, что «дальнейшая помощь Украине необходима».

    Напомним, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. СМИ сообщали, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    15 февраля 2024, 08:49 • Новости дня
    Забайкальские десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска

    МО: Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артемовска

    Забайкальские десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, бронегруппа отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии на БМД-2К-АУ, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте к западу от Артемовска, ночью выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей, при этом огонь по цели велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами при корректировке с БПЛА, передает РИА «Новости».

    На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовики, которые заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.

    Ранее тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР.

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    15 февраля 2024, 11:12 • Новости дня
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ «Ахмат» пополнился еще двумя отрядами добровольцев, сформированными из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер», их общая численность превышает 1 тыс. человек, сообщил замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, сейчас именно из бывших бойцов «Вагнера», кроме «Камертона», в самом «Ахмате» достаточно большое количество бойцов, при этом еще два отряда зашли в «Ахмат», подписали контракт с министерством обороны. Алаудинов добавил, что уже три полноценных отряда, состоящих из бойцов ЧВК «Вагнер» служат в «Ахмате», – передает ТАСС.

    По его словам, в одном из новых отрядов 680 бойцов, в другом – 380. Алаудинов отметил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» выбрали продолжение службы в «Ахмате», потому что в этом подразделении «очень уважительное и серьезное отношение к бойцам».

    Ранее «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении.

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    14 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский намеревался устроить покушение на французского лидера Эммануэля Макрона, утверждается в фрагменте, якобы записанной телепередачи канала France 24, который начал распространяться в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом на самом канале передачи с таким контентом не было.

    В видеоролике приводятся скриншоты переписки источника из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, в которой говорится, что ответственность за убийство планировалось возложить на Москву, а целью являлось привлечение внимания к конфликту на Украине и увеличение помощи, передают «Известия».

    Аналогичные скриншоты растиражировали Telegram-каналы. При этом запись эфира на сайте France 24 отсутствует, да и в эфире телеканала такого контента не было.

    Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон из соображений безопасности перенес свой визит в Киев, который должен был состояться 13-14 февраля.

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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