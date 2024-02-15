ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 360 военных и танк

Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении «Южная» группировка в последние сутки заняла более выгодные рубежи, отразила 10 атак украинских штурмовиков и поразила живую силу и технику технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Подразделения ВСУ поражены у Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 360 человек, танк, три бронемашины, включая американский БМП Bradley.

При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две американские артиллерийские системы М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, гаубицы «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны у Водяного, Владимировки, Урожайного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

Там украинская сторона потеряла до 200 человек, танк, две БМП и восемь автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены: гаубица FH-70, две американских гаубицы М198 и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику ВСУ у Берестового, Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады у Синьковки (Харьковская область).

Украинская сторона потеряла до 105 человек, машину РСЗО «Град», французскую САУ Caezar и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й, 63-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

ВСУ потеряли до 305 человек, 15 бронемашин, включая БМП Bradley, САУ Krab и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении ВС России поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны у Тягинки, Ивановки и Янтарного (Херсонская область).

Там ВСУ потеряли до 20 человек, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВС и живую силу и технику в 102 районах.