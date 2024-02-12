Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.5 комментариев
Кенийский марафонец-рекордсмен погиб в ДТП
Обладатель действующего мирового рекорда в марафоне 24-летний кениец Келвин Киптум погиб в ДТП
Кенийский спортсмен, обладатель мирового реконда в беге на дистанцию 42 км 195 метров Келвин Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет.
Киптум установил мировой реконд в марафонском беге 8 октября 2023 года, пробежав Чикагский марафон за 2 часа и 35 секунд, улучшив предыдущий результат почти на 35 секунд.
О гибели спортсмена сообщил министр спорта Кении, передает ТАСС. Обстоятельства и причины трагедии не сообщаются.