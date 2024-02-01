Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.0 комментариев
Ираклий Кобахидзе выдвинут кандидатом в премьер-министры Грузии
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в четверг съездом «Грузинской мечты» единогласно выдвинут кандидатом в премьер-министры Грузии, утверждение в парламенте состоится 8 или 9 февраля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Теперь уже экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили стал председателем правящей партии и пообещал в октябре на выборах «убедительно победить» «антинациональную, злую силу» – саакашвилевское «Единое национальное движение».
Западные дипломаты в Тбилиси уже заявили, что готовы работать с новым премьером и правительством Грузии.
После съезда Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что «единственной заменой будет смена министра обороны по его собственному желанию».
Вместо Джуаншера Бурчуладзе главой МО станет депутат от правящей партии Ираклий Чиковани, сказал кандидат в премьер-министры.