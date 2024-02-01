Ираклий Кобахидзе выдвинут кандидатом в премьер-министры Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Теперь уже экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили стал председателем правящей партии и пообещал в октябре на выборах «убедительно победить» «антинациональную, злую силу» – саакашвилевское «Единое национальное движение».

Западные дипломаты в Тбилиси уже заявили, что готовы работать с новым премьером и правительством Грузии.

После съезда Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что «единственной заменой будет смена министра обороны по его собственному желанию».

Вместо Джуаншера Бурчуладзе главой МО станет депутат от правящей партии Ираклий Чиковани, сказал кандидат в премьер-министры.