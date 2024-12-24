Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Санду официально вступила в должность президента Молдавии на второй срок
Президент Молдавии Майя Санду приступила к исполнению своих обязанностей на второй срок. На торжественной церемонии инаугурации присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного суда и иностранные дипломаты, сообщает «Молдова-1».
Санду принесла присягу на Конституции республики, заверив, что будет отдавать все свои силы для процветания страны, соблюдения законов и защиты демократии, передает ТАСС.
Церемония началась с исполнения государственного гимна, после чего председатель Конституционного суда Домника Маноле зачитала решение об утверждении результатов выборов президента.
После присяги Маноле объявила, что Санду официально вступила в должность президента Республики Молдова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов. Президент Молдавии уже инициировала разработку плана военной операции в Приднестровье, включая силовой захват Молдавской ГРЭС.