Санду официально вступила в должность президента Молдавии на второй срок

Tекст: Александра Юдина

Санду принесла присягу на Конституции республики, заверив, что будет отдавать все свои силы для процветания страны, соблюдения законов и защиты демократии, передает ТАСС.

Церемония началась с исполнения государственного гимна, после чего председатель Конституционного суда Домника Маноле зачитала решение об утверждении результатов выборов президента.

После присяги Маноле объявила, что Санду официально вступила в должность президента Республики Молдова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов. Президент Молдавии уже инициировала разработку плана военной операции в Приднестровье, включая силовой захват Молдавской ГРЭС.