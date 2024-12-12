Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
В ЯНАО задержали иностранцев с оружием и шпионским набором
В Ямало-Ненецком округе задержали граждан Таджикистана с оружием и шпионским снаряжением
В Ноябрьске полицейские задержали двух граждан Таджикистана с арсеналом оружия и шпионскими устройствами, включая сотню патронов и лазерный прицел.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, в Ямало-Ненецком автономном округе были задержаны два брата из Таджикистана, Некруз и Шахрат, которые получили вид на жительство в Ханты-Мансийском автономном округе.
Полицейские обнаружили при обыске более ста патронов, порох, устройство для съема ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также накладную лысину и набор линз для смены цвета глаз.
На допросе задержанные заявили, что один из братьев является охотником, а второй просто увлекается оружием. Тем не менее против них возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. В ходе расследования будет проверяться их возможная причастность к иным преступлениям или незаконной деятельности.
Ранее ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области по обвинению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, обвиняя его в передаче данных о российских войсках.
В Псковской области задержали мужчину, который через Telegram передавал Украине данные о военных и гражданских объектах в Пскове.