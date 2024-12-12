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    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 13:53 • Новости дня

    В ЯНАО задержали иностранцев с оружием и шпионским набором

    В Ямало-Ненецком округе задержали граждан Таджикистана с оружием и шпионским снаряжением

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ноябрьске полицейские задержали двух граждан Таджикистана с арсеналом оружия и шпионскими устройствами, включая сотню патронов и лазерный прицел.

    Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, в Ямало-Ненецком автономном округе были задержаны два брата из Таджикистана, Некруз и Шахрат, которые получили вид на жительство в Ханты-Мансийском автономном округе.

    Полицейские обнаружили при обыске более ста патронов, порох, устройство для съема ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также накладную лысину и набор линз для смены цвета глаз.

    На допросе задержанные заявили, что один из братьев является охотником, а второй просто увлекается оружием. Тем не менее против них возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. В ходе расследования будет проверяться их возможная причастность к иным преступлениям или незаконной деятельности.

    Ранее ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области по обвинению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, обвиняя его в передаче данных о российских войсках.

    В Псковской области задержали мужчину, который через Telegram передавал Украине данные о военных и гражданских объектах в Пскове.

    11 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в среду утром нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате удара есть пострадавшие среди личного состава, сообщило Минобороны.

    Утром 11 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники.

    Минобороны подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

    В среду глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов.

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    11 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Раскрыт путь побега Асада из Сирии

    Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим

    Раскрыт путь побега Асада из Сирии
    @ SANA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сирии Башар Асад и его семья были эвакуированы из страны российскими спецслужбами с авиабазы Хмеймим, сообщает Bloomberg.

    Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

    Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

    Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

    Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    11 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

    Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.

    Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

    «Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

    Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.

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    11 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра в Подмосковье

    Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

    Участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, он будет заниматься развитием социально-экономической сферы.

    Лосунчуков выразил благодарность программе за значительное влияние на его карьеру: «Вот уже более полугода я участник программы «Время героев». За это время моя жизнь кардинально изменилась... Мы на курсе стали одной командой единомышленников и учимся у опытных наставников», – приводятся его слова на сайте программы.

    Программа наставничества помогла кандидату раскрыть новые перспективы. В ходе стажировки, проходившей в министерстве, его наставником стал глава Московской области Андрей Воробьев, чему Лосунчуков придает особое значение. Он подчеркнул, что ключевой задачей на новой должности станет развитие социально-экономической сферы региона и работа в интересах людей.

    Кирилл Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году, в 2012 году окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназначения. Является трижды кавалером ордена Мужества, также был удостоен ордена «За военные заслуги». С мая является участником президентской программы «Время героев».

    Его назначение стало 15-м из числа участников первого потока обучения на программе. Среди предыдущих 14 назначения полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    11 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ

    Путин заявил, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен

    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты – причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, скорость перемен лишь увеличивается, и в России нужно наращивать эти обороты, предлагая новаторские и нестандартные решения.

    «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – подчеркнул он.

    До этого Путин в ходе конференции комментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    12 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

    «Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска.

    Сингх заявила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Она добавила, что Россия применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины».

    Кроме того, представитель Пентагона заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    11 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден якобы одобрил меморандум, направленный на противодействие сближению России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили источники в Белом доме.

    Документ содержит стратегические рекомендации по противодействию сближению России, Китая, Ирана и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности выводов. В него входит несколько предложений. Основное внимание уделяется улучшению межведомственного взаимодействия и ускорению обмена информацией с союзниками о планах противников. Включены также рекомендации по использованию экономических инструментов, таких как санкции.

    Также документ предусматривает усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных стран.

    Взгляды Байдена и Трампа на международную политику существенно различаются, но текущие и будущие чиновники пытаются координировать усилия в области национальной безопасности в период перехода, указало агентство.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что администрация действующего президента США Джо Байдена предпримет новые российские шаги, которые оставят тяжелое наследство в отношениях с Россией.

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    12 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

    В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.

    По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.

    По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.

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    11 декабря 2024, 20:23 • Новости дня
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

    Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

    Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

    В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.


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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Новости дня
    Аналитик обвинил США в глупости из-за удара по Таганрогу

    Аналитик Шрайвер раскритиковал США за удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский эксперт Уилл Шрайвер выразил недовольство действиями США, назвав удар ВСУ по Таганрогу с использованием ракет ATACMS неразумным и бесполезным.

    Шрайвер выразил озабоченность тем, что США и другие страны, по его мнению, напуганы событиями последних недель, однако в то же время продолжают предпринимать подобные действия, в том числе совершая «небольшой и бесполезный залп ATACMS по России».

    В своей публикации в соцсети (бывший Twitter, заблокирован в России) он отметил: «Глупец узнается по поступкам», указывая на неразумность таких шагов.

    Напомним, киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге при помощи американских ракет ATACMS, что привело к пострадавшим среди личного состава. Падение фрагментов ракет вызвало повреждения двух зданий на технической территории аэродрома и трех единиц военной автомобильной техники.


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    11 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину

    Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для переговоров о миротворцах на Украине

    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

    Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить возможность отправки польских миротворцев на Украину, передает Lenta.Ru. Визит Макрона запланирован на четверг, 12 декабря. В ходе переговоров будет обсуждаться план европейской миротворческой миссии, целью которой является поддержание суверенитета Украины.

    В публикации польского издания Rzeczpospolita говорится, что визит направлен на рассмотрение отправки миссии на Украину в контексте возможного международного соглашения. Президент Франции обсуждает этот вопрос в связи с тем, что Европа не хочет оставаться в стороне от переговоров между США и Россией по вопросам, касающимся Украины.

    Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд подчеркнула, что Франция предлагает развернуть миротворческую миссию, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По заявлению Гранд, это является необходимым шагом для предотвращения возможных конфликтов на территории Украины. Франция настойчиво продвигает инициативу о размещении миротворцев, чтобы подтолкнуть Европу к более активному участию в обсуждениях и переговорах, касающихся украинской ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта. В качестве временной меры до вступления Украины в НАТО Зеленский рассматривает возможность размещения западных войск. Французский лидер Эммануэль Макрон выступал с инициативой о предоставлении Украине временных гарантий безопасности.

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    11 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Молдавия ввела чрезвычайное положение в энергетике

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Молдавии утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней, сообщает Moldova 1.

    Правительство Молдавии одобрило 11 декабря решение о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе на 60 дней. Ожидается, что премьер-министр страны Дорин Речан 12 декабря обратится в парламент с просьбой утвердить это положение с 16 декабря, пишут «Известия».

    Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что текущие риски для республики превышают те, что наблюдались во время энергетического кризиса 2022 года. В качестве примера он привел ситуацию на Молдавской государственной районной электростанции (МГРЭС), где запасы угля составляют 69,3 тыс. тонн. Эти запасы могут обеспечить потребление электроэнергии в Приднестровье лишь на 30–50 дней, при этом качество угля остается под вопросом.

    Ранее молдавское правительство запросило у своего парламента ввод режима чрезвычайного положения из-за угрозы гуманитарного кризиса в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций

    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка

    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Ранее Россия обновила порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

    Коментарии (10)
    11 декабря 2024, 20:07 • Новости дня
    В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века

    В соборе Петергофа обнаружили послание реставратора Валентина Рыбичева

    В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века
    @ Ольга Головко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В соборе Петра и Павла в Петергофе нашли послание реставратора, работавшего в 1974–1989 годах, с просьбой найти его потомков.

    В соборе Петра и Павла в Петергофе обнаружили послание от реставратора Валентина Павловича Рыбичева, сообщает КГИОП. Снимок с подписью нашли в Южной центральной главе собора. На обратной стороне была просьба найти его потомков и рассказать им о его участии в реставрации.

    Валентин Павлович Рыбичев работал в соборе в период с 1974 по 1989 год. Сотрудникам КГИОП удалось связаться с его старшей дочерью Еленой, которой передали фотографию с посланием. Елена рассказала, что ее отец во время Великой Отечественной войны учился в артиллерийском училище, в 1943 году ушел на фронт и дошел до Кенигсберга.

    По профессии Валентин Рыбичев был ветеринарным врачом, но внес значительный вклад в восстановление собора в Петергофе. Записка была датирована 26 мая 1983 года, в этот день у Валентина Павловича родилась внучка, что добавляет личный момент к его посланию.

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