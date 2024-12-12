В ЯНАО задержали иностранцев с оружием и шпионским набором

В Ямало-Ненецком округе задержали граждан Таджикистана с оружием и шпионским снаряжением

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, в Ямало-Ненецком автономном округе были задержаны два брата из Таджикистана, Некруз и Шахрат, которые получили вид на жительство в Ханты-Мансийском автономном округе.

Полицейские обнаружили при обыске более ста патронов, порох, устройство для съема ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также накладную лысину и набор линз для смены цвета глаз.

На допросе задержанные заявили, что один из братьев является охотником, а второй просто увлекается оружием. Тем не менее против них возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. В ходе расследования будет проверяться их возможная причастность к иным преступлениям или незаконной деятельности.

Ранее ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области по обвинению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, обвиняя его в передаче данных о российских войсках.

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