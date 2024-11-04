Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
В Тбилиси призвали «не видеть в Грузии щит от России»
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Майя Битадзе призвала страны бывшего СССР, явлющиеся ныне членами Евросоюза и НАТО, «не видеть в Грузии щит от России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вызывает большое сожаление особенная агрессия против Грузии со стороны европейских политиков, европарламентариев, которые представляют страны бывшего социалистического блока и бывшего СССР, – заявила она телекомпании «Имеди». – Их страны граничат с Россией, также как и Грузия граничит с Россией. Не думают ли они, что мы для них – щит от России?».
По ее словам, в отличие от Грузии «эти страны (бывшего СССР) получили зонтик НАТО и Евросоюза в подарок» во время процесса распада Советского Союза.
«Нас радует, что в ЕП, в европейских структурах уже много добропорядочных политиков», – отметила Майя Битадзе.
Ранее член ЕП от Литвы, экс-министр обороны этой страны Раса Юкнявичене заявила, что «избиратели «Грузинской мечты» закрыли дверь для своей страны в Европу», отдав голоса за правящую партию. Это ее заявление вызвало недовольство официального Тбилиси.