Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.2 комментария
Мелания Трамп отказалась встречаться с Джилл Байден
Мелания Трамп отказалась встречаться с Джилл Байден из-за обысков в Мар-а-Лаго
Жена Дональда Трампа Мелания не намерена встречаться с первой леди США Джилл Байден из-за обысков ФБР в поместье Мар-а-Лаго, где были изъяты секретные документы, пишет The New York Post.
Мелания Трамп отказалась от встречи с Джилл Байден из-за обысков, которые прошли в поместье Мар-а-Лаго в августе 2022 года, сообщает The New York Post. Источник издания утверждает, что Мелания была возмущена действиями ФБР, получивших разрешение от Джо Байдена, и не намерена общаться с Джилл Байден.
Как передает издание, Мелания Трамп считает недопустимым, что личные вещи были подвергнуты обыску. Во время обыска, согласно данным ФБР, было изъято 102 документа, из которых 27 находились в кабинете, а 75 – в кладовой. На 17 документов был наложен гриф «совершенно секретно».
В июне прошлого года суд в Майами предъявил Дональду Трампу обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами, грозившие ему до 400 лет лишения свободы и крупный штраф. Однако в июле все обвинения были отклонены.
Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп запланировали встречу в Белом доме, чтобы обсудить политические приоритеты США. Также известно, что Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 млн долларов за обыск в его поместье.
Трамп задавался вопросом о том, когда ФБР обыщет жилую собственность Джо Байдена в связи с обнаружением секретных документов в вашингтонском аналитическом центре.
Также сообщалось, что Трамп обращался за услугами к нескольким известным адвокатам перед судом, но они ему отказали.