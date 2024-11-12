Мелания Трамп отказалась встречаться с Джилл Байден из-за обысков в Мар-а-Лаго

Tекст: Мария Иванова

Мелания Трамп отказалась от встречи с Джилл Байден из-за обысков, которые прошли в поместье Мар-а-Лаго в августе 2022 года, сообщает The New York Post. Источник издания утверждает, что Мелания была возмущена действиями ФБР, получивших разрешение от Джо Байдена, и не намерена общаться с Джилл Байден.

Как передает издание, Мелания Трамп считает недопустимым, что личные вещи были подвергнуты обыску. Во время обыска, согласно данным ФБР, было изъято 102 документа, из которых 27 находились в кабинете, а 75 – в кладовой. На 17 документов был наложен гриф «совершенно секретно».

В июне прошлого года суд в Майами предъявил Дональду Трампу обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами, грозившие ему до 400 лет лишения свободы и крупный штраф. Однако в июле все обвинения были отклонены.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп запланировали встречу в Белом доме, чтобы обсудить политические приоритеты США. Также известно, что Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 млн долларов за обыск в его поместье.

Трамп задавался вопросом о том, когда ФБР обыщет жилую собственность Джо Байдена в связи с обнаружением секретных документов в вашингтонском аналитическом центре.

Также сообщалось, что Трамп обращался за услугами к нескольким известным адвокатам перед судом, но они ему отказали.