Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Арестованному за кражу кенгурят предъявили новые обвинения
Арестованного за кражу кенгурят в Ярославской области обвинили в краже в Калужской области
Арестованному за кражу детеныша кенгуру в Ярославской области Ивану Некрасову предъявлены обвинения и в похищении кенгурят из зоопарка Калужской области, общая стоимость которых оценивается в 550 тыс. рублей, сообщила адвокат обвиняемого Екатерина Сентищева.
Сентищева сообщила, что Некрасову переквалифицировали обвинение со статьи «Кража с незаконным проникновением в помещение» на статью «Кража в крупном размере», так как стоимость калужских кенгурят оценена в 550 тыс. рублей, а стоимость кенгуру из Ярославского зоопарка – в 180 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Ярославский областной суд оставил постановление об аресте Некрасова без изменений, отклонив апелляционную жалобу адвоката. Арестованный останется под стражей до 27 ноября 2024 года. В суде было отмечено, что заседание по обжалованию ареста прошло в закрытом режиме по ходатайству адвоката, которая намеревалась огласить медицинские сведения о своем подзащитном.
По версии следствия, 27 сентября 2024 года Некрасов проник на территорию Ярославского зоопарка рано утром и украл кенгуренка. В настоящее время расследование дела продолжается, и адвокаты Некрасова намерены добиваться изменения меры пресечения.
Суд в Ярославле арестовал Ивана Некрасова, обвиняемого в краже трех кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей, при этом одно из животных погибло от удушья во время транспортировки.
Адвокат Некрасова заявил, что его клиент страдает от психического расстройства, что могло повлиять на его способность осознавать последствия своих действий. Некрасов предполагал продать одно из похищенных животных в Московской области.