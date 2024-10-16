Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
Стало известно о желании 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию
ЦТАК сообщил о готовности 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию из-за дронов из Южной Кореи
Более 1,4 млн молодых северокорейцев изъявили желание вступить или вернуться в армию после инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, проникшими в Пхеньян.
Это решение последовало после инцидентов с проникновением южнокорейских беспилотников в Пхеньян и последовавшего витка напряженности, передает ТАСС.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что среди желающих – руководящие работники Союза молодежи, демобилизованные солдаты и офицеры, студенты всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Политехнический университет имени Ким Чака.
«По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», – говорится в сообщении ЦТАК.
По данным агентства, 11 октября МИД КНДР обвинил южнокорейские беспилотники в неоднократном вторжении в воздушное пространство Пхеньяна.
Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон утверждала, что у народной республики есть доказательства причастности южнокорейских военных.
В публикации ЦТАК также отмечается, что молодежь готова «смело подняться на священную войну за уничтожение врагов» и предупреждает о готовности «уничтожить Республику Корея» в случае войны.
В Сеуле ранее допускали, что это могли быть действия частных организаций или лиц. Как писала газета ВЗГЛЯД, США
не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности и взаимную оборону в случае внешней угрозы.
Кроме того, КНДР объявила о готовности подорвать дороги вдоль линий Кенисон и Тонхэ, соединяющих страну с Южной Кореей, что может усилить напряженность на полуострове.