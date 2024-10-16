Стало известно о желании 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию

Эксперт: Южная Корея не готова к войне с КНДР

Политолог Ланьков: Вероятность применения артиллерии КНДР против южнокорейских военных вполне вероятна

Tекст: Олег Исайченко

«Заявления о возможном подрыве дорог, которые уже прозвучали, носят, скорее, символический характер. Сделать это, конечно, возможно, но другое дело, что они не использовались уже лет десять и вряд ли будут введены в эксплуатацию даже при самых благоприятных отношениях между Южной Кореей и КНДР», – пояснил Андрей Ланьков, профессор Университета Кукмин.

«Сейчас экономические связи двух стран на нуле, и даже приход к власти в Сеуле левых сил, находящихся ныне в оппозиции, ситуацию не изменит. Торговля с КНДР по большинству товаров – нарушение санкционного режима, введенного Совбезом ООН. И нарушать этот режим не будет даже южнокорейская оппозиция, а уж тем более нынешняя правоконсервативная администрация», – напомнил он.

«Вместе с тем обмен угрозами достиг в последнее время необычно высокого уровня. На этом фоне угрозы о применении артиллерии уже выглядят серьезнее. Вполне допускаю, что она может быть применена. Более того, все способно перерасти в локальный конфликт даже из-за одного выстрела, если у какого-то командира не выдержат нервы. Тогда, скорее всего, не обойдется без жертв», – спрогнозировал аналитик.

По мнению спикера, в нагнетании напряженности виноваты обе стороны, но большая вина ложится на Сеул. Тем не менее все по большей части носит характер «воинственных танцев новозеландских аборигенов маори». «Полномасштабная война не нужна ни одной из двух стран. У КНДР есть возможность отразить нападение, но потери буду огромными. А Южная Корея просто не готова к войне», – заметил собеседник.

«Оба государства делают все, чтобы сохранить лицо, и воспринимают какой-либо компромисс признаком слабости. Но здесь не Ближний Восток, и эмоции скорее изображаются, нежели реально имеют место», – резюмировал Ланьков.

Северная Корея готовится осуществить подрывы дорог вдоль линий Кенисон и Тонхэ, ведущих в Южную Корею, заявил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. В свою очередь Корейская народная армия объявила о мерах, которые «полностью отделят» территорию КНДР от южного соседа, передает агентство «Ренхап».

Ранее в КНДР также заявили, что Южная Корея трижды в этом месяце отправляла к ним беспилотники с пропагандистскими листовками. В Пхеньяне предупредили об «ужасной катастрофе», если южнокорейские дроны снова пролетят над столицей Северной Кореи. Также в КНДР привели в полную готовность приграничные артиллерийские соединения.

Министерство обороны Южной Кореи отказалось подтвердить это заявление, сославшись на стратегические тайны, но предупредило, что в Северной Корее наступит «конец режима», если будет причинен какой-либо вред южнокорейцам.

Тем временем в ООН сообщили, что прикладывают все усилия для того, чтобы ситуация строго соответствовала соглашению о перемирии двух стран.