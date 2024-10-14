Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.13 комментариев
КНДР подготовилась к подрыву дорог к Южной Корее
Ренхап: Власти КНДР, возможно, готовятся уничтожить дороги на границе с Южной Кореей
КНДР, вероятно, планирует подрывы дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ, соединяющих страну с Южной Кореей, что может усилить напряженность на полуострове.
Власти КНДР, возможно, готовятся к подрыву дорог, которые соединяют страну с Южной Кореей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что после заявления Корейской народной армии от 9 октября наблюдается активность, которая может указывать на подготовку к подрыву дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ.
Первая дорога, линия Кенисон, расположена на западе Корейского полуострова и соединяет города Кэсон и Пхаджу. Вторая дорога, линия Тонхэ, проходит вдоль Японского моря. Эти транспортные артерии играют важную роль в сообщении между двумя корейскими государствами, и их разрушение может существенно повлиять на сложившуюся ситуацию на полуострове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР предъявила ультиматум Южной Корее, требуя прекратить использование беспилотников для агитации и угрожая привести в полную готовность военные силы на границе. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил о готовности использовать ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны Южной Кореи и США. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к концу ее режима, подчеркнув усиление альянса с США и стратегическое командование.