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Российские войска поразили четыре пункта управления бригад теробороны ВСУ
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ около Майорска и Каменки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab, две американские артиллерийские системы М777, самоходная гаубица «Гвоздика».
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Чаривным, Белогорьем и Новоданиловкой Запорожской области.
За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 175 военнослужащих, две бронемашины, отчитались в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две польские самоходные артустановки Krab, американская артсистема М777, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, орудия «Мста-Б» и Д-20, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Торского ДНР и южнее Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).
Уничтожены до 65 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, а также гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражена атака ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады теробороны в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили более 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-Б».
На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки поражена живая сила и техника ВСУ около Табаевки, Чернещины Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.
Ликвидированы порядка 20 военнослужащих и два автомобиля, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 25 военнослужащих, поражены две американские артсистемы М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 127 районах.
В районах Славянска и Богатыря ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
Поблизости от Серебрянки, Григоровки, Александрополя ДНР поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.