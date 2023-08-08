По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.3 комментария
В Турции пригрозили туристам выселением за неофициальную аренду жилья
Власти Антальи пригрозили иностранцам выселением из-за неофициальной аренды жилья
Иностранные туристы в Анталье, которые не заключили с арендодателем официальный договор, будут выселены без юридических последствий и штрафов, заявили в управлении губернатора провинции Анталья.
В случае если жилье сдано незаконно, владелец недвижимости получит штраф и к нему будут применены другие санкции, турист вынужден съехать и снять номер в гостинице или же другое жилье, но по всем правилам, передает ТАСС.
Между тем губернатор Антальи Эрсин Языджи поручил полиции и налоговой инспекции проверить незарегистрированные сделки с недвижимостью, основное внимание – на район Коньяалты в Анталье, где проживает наибольшее число иностранных туристов.
Он обратился к жителям города сообщать о случаях незаконной аренды жилья. Языджи отметил, что проблема в этой сфере началась после начала российско-украинского конфликта.
О наличии данной проблемы губернатору сообщили Союз риелторов Антальи и Туристическая ассоциация отельеров и управляющих Средиземноморья. По словам главы ассоциации Каана Кашифа Каваоглу, количество ночевок иностранцев на курорте увеличилось на 23%, но многие туристы, до 19%, предпочли остановиться в частных домах и квартирах.
Ранее около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.