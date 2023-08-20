Загитова рассказала, что ей не важна внешность в мужчине

Загитова ответила на вопрос об отношениях и заявила, что ей не важна внешность в мужчине

Tекст: Антон Антонов

Вопрос о том, связывают ли Загитову с кем-нибудь романтические отношения, ей задал юморист и телеведущий Павел Воля на канале ТНТ. Загитова ответила, что находится «в свободном плавании», передает РИА «Новости».

«Поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все. На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего», – сказала она, добавив, что у нее «мало опыта просто было» и что она «пока не разобралась».

СМИ утверждали, что Загитова якобы встречается с хоккеистом Дмитрием Воронковым, выступающим сейчас в США. Загитова и Воронков эту информации не подтверждали, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, на свадьбе хореографа Даниила Глейхенгауза и участницы «Ледникового периода» журналистки Ольги Паутовой Загитова поймала букет невесты.