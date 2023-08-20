В Нигер прибыли более 300 грузовиков с товарами первой необходимости

Tекст: Ольга Иванова

Сообщается, что нигерскими военными по указанию правящего в стране «Национального совета по защите отечества» (CNSP) вместе с властями Буркина-Фасо была сопровождена колонна грузовиков. Из нескольких стран в Нигер товары первой необходимости привезли 311 грузовиков, передает РИА «Новости».

Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».