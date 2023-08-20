Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
В Нигер прибыли более 300 грузовиков с товарами первой необходимости
Более 300 грузовиков с товарами первой необходимости прибыли из Буркина-Фасо в Нигер, передает Нигерское агентство печати (ANP) со ссылкой на заявление нигерских вооруженных сил.
Сообщается, что нигерскими военными по указанию правящего в стране «Национального совета по защите отечества» (CNSP) вместе с властями Буркина-Фасо была сопровождена колонна грузовиков. Из нескольких стран в Нигер товары первой необходимости привезли 311 грузовиков, передает РИА «Новости».
Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».