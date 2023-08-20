Кириенко рассказал о новом проекте Российского общества «Знание»

Tекст: Ольга Иванова

На встрече с участниками фестиваля «Таврида.АРТ» Кириенко отметил, что сегодняшнее молодое поколение нацелено на самореализацию, и достижению этой цели способствует множество проектов для творческой молодежи. Причем количество таких проектов постоянно растет. В частности, 22 августа этого года стартует прием заявок на участие в новом просветительском проекте Российского общества «Знание» – Арт-лаборатории Знание.Авторы.

В рамках проекта Знание.Авторы состоится конкурсный отбор лучших творческих работ, посвященных России, – их авторы примут участие в работе Арт-лаборатории и масштабном гала-концерте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победители проекта также получат организационную и творческую поддержку в продвижении патриотического контента.

«В каждом из российских творческих проектов огромное число участников. Количество талантливых людей у нас в стране невероятное. И это очень радует, потому что у сегодняшнего молодого поколения главная ценность – самореализация, на втором месте – создать счастливую семью. И то, что главная ценность – найти и реализовать себя, очень круто. Поэтому неслучайно, что целый ряд государственных проектов на это нацелены. Причем они построены на том, что взрослые не навязывают, а скорее открывают все пространство возможностей, а у молодого человека есть возможность самому выбрать», – сказал Кириенко.

Он также отметил, что творческие проекты для молодежи имеют большое социальное значение. «Это проекты, которые меняют и самих людей, и среду вокруг. Меняют жизнь, создавая другой уровень возможностей, другой уровень стандарта. Ведь любая реализованная мечта – то не только счастье человека, который об этом мечтал. Это колоссальное воспитательное влияние, потому что еще сотни и тысячи людей, которые, может, и мечтали, но боялись всерьез поверить в свою мечту, видят успешный пример. А значит, они тоже поверят, сделают свой шаг вперед, и у многих из них обязательно получится», – подчеркнул Кириенко.