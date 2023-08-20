Завершился форум «Рубеж» молодежного крыла Народного фронта

Tекст: Ольга Иванова

В финальном испытании участникам предстояло преодолеть полосу препятствий, оказать помощь пострадавшим, запустить беспилотник и одержать победу. В дальнейшем эти умения отряды быстрого реагирования молодежного крыла Народного фронта смогут применять в своей повседневной работе – помощи людям, говорится на сайте ОНФ.

Впервые за всю историю форума в качестве инструкторов с командами работали военнослужащие – участники спецоперации, выполняющие боевые задачи в составе легендарных подразделений «Спарта», «Сомали», «Каскад», «Беркут», «Пятнашка» и других. Наставниками команд стали 10 бойцов из этих батальонов. В этом году впервые на форум «Рубеж» приехали представители ДНР, ЛНР и Запорожской области, всего 73 человека. Они выступили не только в качестве участников, но и помогли в организации.

«Молодежное крыло Народного фронта – это такой новый «спецназ», который всегда приходит на помощь там, где людям нужна поддержка. Вы своей работой буквально спасли десятки тысяч людей. Я помню, когда в Мариуполе ребята шли практически за бойцами штурмовых подразделений. Освобождаются кварталы, а уже в нескольких сотнях метров за спиной штурмовых подразделений представители Народного фронта вытаскивают детей, стариков из подвалов, приносят гуманитарные наборы. Когда эвакуировали жителей с правого берега Днепра в Херсонской области, волонтеры молодежного крыла уходили из зоны эвакуации одними из последних, когда оставалась только небольшая часть специальных подразделений. И так во всех точках, где людям нужна помощь. Огромное вам за это спасибо, ребята, низкий поклон, вы действительно настоящие», – поблагодарил участников форума первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

На площадке форума гости пообщались с ребятами и обсудили вопросы, интересующие молодежь. Программа «Рубежа» позволила участникам встретиться с известными журналистами, политиками и общественными деятелями.