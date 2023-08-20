Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.59 комментариев
Во время забега «Ночная Казань» умер 37-летний участник
37-летний участник традиционного забега «Ночная Казань» умер во время соревнований, сообщили организаторы мероприятия.
По сообщению организаторов, в субботу участник забега во время преодоления 10-километровой дистанции почувствовал недомогание, медики оказали квалифицированную помощь, но уже в он умер, передает ТАСС.
Имя погибшего не называется, известно, что мужчина перед забегом предоставил медицинскую справку, дающую допуск к старту.
Ранее в ходе марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге умер 37-летний Ильяс Маленков.