Во время забега «Ночная Казань» умер 37-летний участник

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению организаторов, в субботу участник забега во время преодоления 10-километровой дистанции почувствовал недомогание, медики оказали квалифицированную помощь, но уже в он умер, передает ТАСС.

Имя погибшего не называется, известно, что мужчина перед забегом предоставил медицинскую справку, дающую допуск к старту.

Ранее в ходе марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге умер 37-летний Ильяс Маленков.