Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира
Женская сборная Испании по футболу впервые стала победителем чемпионата мира
Женская сборная Испании обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата мира по футболу, который прошел в Австралии и Новой Зеландии.
Встреча в Сиднее завершилась со счетом 1:0 в пользу испанок. На 29-й минуте мяч забила Ольга Кармона, передает РИА «Новости».
Испанки впервые в истории стали победительницами чемпионата мира.
Прошлый чемпионат мира выиграли американки. Только команды Германии и Испании выигрывали и мужское, и женское мировое первенство.