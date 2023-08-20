Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.39 комментариев
ВСУ заявили о визите F-16 на украинский аэродром
ВСУ: Истребитель F-16 ранее уже бывал на Украине
Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что американский истребитель F-16 ранее уже прилетал в украинский аэропорт, сейчас власти занимаются подготовкой взлетно-посадочных полос.
По его словам, F-16 был на Украине и садился на местных аэродромах в рамках проведенных совместных учения с пилотами истребителя. Олещук добавил, что у ВСУ, соответственно, есть опыт эксплуатации самолета F-16, передает РИА «Новости».
По его словам, уже ведутся работы по подготовке взлетно-посадочных полос, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия, строятся защитные сооружения.
Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.