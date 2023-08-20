Названы победители конкурса по разработке патриотических игр «Знание.Игра»

Команды из Москвы и Петербурга победили во всероссийском конкурсе разработки патриотических игр «Знание.Игра»

Tекст: Валентина Григоренко

Концепцию лучшей онлайн-игры разработала команда CEO ZovZemliCyber, представляющая киберспортивную организацию «Зов Земли Кибер». Команда планирует создать целую серию компьютерных игр, основанных на эпических произведениях коренных народов России. Первой, флагманской, стала мультижанровая онлайн-игра в жанре RPG action-adventure по мотивам бурятского героического эпоса «Гэсэр» – «Зов Земли – Возрождение Гэсэра», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Задача игрока – проходить уровни сразу в двух реальностях: настоящем времени и далеком эпическом прошлом. В игре есть и интеллектуальные блоки, которые будут мотивировать подростков изучать эпос, языки и историю. «Зов Земли» учит молодое поколение состраданию, справедливости и уважению к старшим.

Концепцию лучшей фиджитал-игры представила команда из Москвы ВВПОД ЮНАРМИЯ. Конкурсанты разработали интерактивный образовательно-методический набор «ЮНАРМИЯ В ИГРЕ». Он отлично подходит для исторических настольных битв и квестов.

Погрузиться в национальную повестку по компьютерным играм конкурсантам позволил круглый стол на тему «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности». Эксперты обсудили вопросы поддержки патриотической направленности игр, контроля видеоигрового контента и его соответствия российскому законодательству, воспитания и укрепления у детей традиционных российских духовно-нравственных ценностей через видеоигры, а также проблемы игровой зависимости и возможности ограничения времяпрепровождения в играх несовершеннолетних.

Заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны РФ, руководитель проекта «ЭРА-ИТ» и общественного движения «Киберпатриот» Николай Лишин отметил, что компьютерные игры должны отвечать интересам национальной обороны, а не нести угрозу ее безопасности. Он добавил, что на форуме «Армия-2023» проводятся мероприятия, направленные на развитие компьютерных игр как фактора национальной безопасности. По его словам, игра должна воспитывать человека в нужной исторической парадигме и нужной идеологии.

О назначении патриотических игр рассказал Заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов. Он указал, что Роскомнадзор активно участвует в работе по защите информационного пространства от деструктивного влияния. По его словам, основная задача состоит не только в противодействии, это мы умеем делать, но и в создании надежных механизмов для созидательной политики, чтобы в РФ появлялись свои игры, свои технологии доставки правильного контента. Логунов подчеркнул, что в России должны появиться отечественные лидеры в этой области. Он выразил надежду, что финалисты сегодняшнего конкурса активно в этом помогут.