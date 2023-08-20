В США рассказали о нехватке баллистических ракет для поставки на Украину

Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»

Блогеры раскритиковали слова главы дипломатии ЕС Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»

Tекст: Александра Юдина

Так, российский журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале описал подобное высказывание емким «удивительный кретин».

«Мало кто сделал столько для укрепления в нашем народе стойкого презрения к европейском политикам, как этот испанский неоколониалист», – подчеркнул телеведущий.

Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» отметил, что «человек-жозеп» отыгрывает анекдот про Вовочку, саркастически заверив, что «все совпадения случайны».

«Идет урок. Учительница просит детей перечислить слова на букву «Х». Вовочка первый тянет руку. Учительница опасается, что он скажет что-нибудь неприличное. И спрашивает других детей. Те: хвост, холм... Спасибо, дети. А теперь слова на букву «П». Вовочка первый тянет руку. Учительница опять опасается. Дети: прачка, пони... А теперь слова на букву «К». Вовочка как всегда первый. Учительница, не найдя никаких плохих слов на «К», спрашивает Вовочку. Карлик – говорит Вовочка – Но с вот таким ... (мужским половым органом, – прим. ВЗГЛЯД)», – пишет публицист.

Авторы Telegram-канала «Бати читают новости» в свою очередь задались вопросом, почему Боррель не догадался унизить Россию прямо из окопа на Запорожском фронте.

Напомним, в субботу глава европейской дипломатии назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

Еще более ранее высказывание Борреля было о том, что «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться». Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, перспектив у такой политики нет.