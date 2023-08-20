Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.33 комментария
В США рассказали о нехватке баллистических ракет для поставки на Украину
FT: США не производят баллистические ракеты в количествах, достаточных для помощи Киеву
США не производят тактические баллистические ракеты в количествах, которые при передаче Украине могли бы изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева, сообщает газета Financial Times.
Как пишет FT, в Вашингтоне и Киеве звучат призывы предоставить Украине тяжелое оружие на плохо продвигающегося контрнаступления, при этом американские чиновники заявляют, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет для поставки, которое поможет внести существенные изменения на поле боя, передает РИА «Новости».
Издание, ссылаясь на американских должностных лиц, также пишет, что Вашингтон в следующем году не сможет предоставлять Киеву оружие в тех же количествах, что и сейчас.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит западных партнеров поставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS как можно быстрее.