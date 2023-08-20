Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.31 комментарий
Беспилотники атаковали электроподстанцию в курской Судже
Источник: Электроподстанция была атакована БПЛА в курской Судже, без света остались 5680 человек
Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили в экстренных службах.
Как сообщил источник РИА «Новости», в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию «Суджа-8 марта» от электроснабжения отключились 1890 жилых домов в 31 населенном пункте, всего без света остались 5680 человек в Кореневском районе, никто не пострадал.
Он добавил, что на данный момент проводится подключение источника резервного питания.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске.