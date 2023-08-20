Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.27 комментариев
На Западе заявили об исчерпании Киевом вариантов для «контрнаступления»
WP: Киев, похоже, исчерпал варианты действий для «контрнаступления»
Американская газета Washington Post пишет, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках «контрнаступления».
Как пишет издание, у Украины заканчиваются варианты контрнаступления, изначально рассматривавшиеся чиновниками, как важнейшая операция Киева, передает РИА «Новости».
Washington Post утверждает, что неспособность Киева побеждать на поле боя вызывает опасения, что международная поддержка может ослабнуть.
По данным газеты, западные и украинские чиновники призывают к терпению и описывают ход боевых действий как более медленный, чем ожидалось, но настаивают на том, что Украина продвигается вперед.
Ранее издание The Buisness Insider сообщило, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.