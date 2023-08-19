Эксперт рассказал, кому повысят пенсию с 1 сентября

Tекст: Кристина Цыцура

Выплаты для них вырастут в два раза и будет увеличена фиксированная часть пенсии – с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей, передает агентство «Прайм».

Для повышения пенсии заявление писать не нужно. Тем, кому 80 лет исполнится в конце сентября, увеличенная пенсия придет в ноябре. Также пересчитают пенсию тем, кто увольняется в августе 2023 года. Увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий, и на четвертый месяц.

Также произойдет перерасчет пенсии гражданам, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Также могут быть прибавки к выплатам от местных властей.