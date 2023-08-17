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    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    5 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    8 комментариев
    17 августа 2023, 21:59

    Путин одобрил идею отправки части средств от утильсбора на общественный транспорт

    Путин одобрил идею отправки части средств от утильсбора на развитие общественного транспорта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин предложил направить более 5% доходов от утилизационного сбора на развитие общественного транспорта.

    «Вы там согласны из утилизационного сбора немножко отщипнуть. Но это, прямо скажем, даже меньше 5% от всего утилизационного сбора то, что вы готовы отдать. Я бы считал, что в данном случае Минфин может быть немножко более щедрым. Посмотрите, надо компромисс поискать, немножко, может быть, эту планочку приподнять», – сказал глава государства на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

    Он попросил Минфин «творчески к этому подойти». Ранее Путин заявил, что общественный транспорт во всех регионах должен не ветшать, а молодеть.

    17 августа 2023, 16:02
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    @ Кристина Кормилицына/POOL/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего 10 часов в пути, передает ТАСС.

    Также президент заверил, что в перспективе необходимо будет провести аналогичную ветвь до Луганска и Донецка.

    Ранее Путин сообщил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом. По мнению президента, будет востребована ВСМ и до Минска.

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    16 августа 2023, 04:56
    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

    Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине

    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube заявил, что происходящее в Киеве «никого не беспокоит». «Кто действительно думал об этом, так это Путин», – приводит его слова РИА «Новости».

    На протяжении восьми лет российский лидер пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии, предотвратить гибель людей, напомнил журналист.

    По его словам, президент России «был прав на 100%», однако все мирные инициативы российского руководства, включая Минские соглашения, отвергались Киевом.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар.

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    16 августа 2023, 17:56
    Путин: Международные спортивные организации деградируют из-за политизации

    Путин назвал неизбежным появление параллельных международных спортивных структур

    Tекст: Ольга Иванова

    Международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому создание параллельных структур в сфере международного спорта неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определенная деградация наступает… Это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур с сфере международного спорта», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также добавил, что «нужно создавать достойные условия для наших атлетов, в том числе это касается и материального поощрения, это касается премий, грантов».

    «Для людей, которые всю жизнь себя посвящают спорту, это (материальная помощь) тоже важно. Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка», – подчеркнул он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

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    15 августа 2023, 06:03
    Путин поздравил Северную и Южную Кореи с Днем освобождения

    Путин поздравил лидеров Северной и Южной Кореи с годовщиной освобождения от японского владычества

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин во вторник поздравил лидеров Республики Корея и КНДР с 78-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального владычества.

    Как сообщили ТАСС в посольстве России в Сеуле, Путин в соответствии со сложившейся традицией направил поздравление президенту Республики Корея Юн Сок Елю с Днем освобождения от японского господства. Также, как сообщили в диппредставительстве, поздравление направлено на уровне главы внешнеполитического ведомства.

    В июне президент Республики Корея Юн Сок Ель направил поздравление с Днем России своему коллеге Владимиру Путину.

    Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что по случаю 78-й годовщины освобождения Корейского полуострова Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами.

    «Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества», – приводит ЦТАК текст телеграммы российского президента. Путин подчеркнул, что «в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР».

    Президент России выразил уверенность в том, что два государства и впредь будут наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо народов стран и «в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом».

    Ким Чен Ын в свою очередь подчеркнул, что «бойцы Красной армии, победившие угрожавший всему человечеству фашизм, отважно поднялись на священную войну против японского милитаризма, одержав очередную блестящую победу». «Горы и поля Кореи окрашены кровью, пролитой бойцами Красной армии, ожесточенно сражавшимися за освобождение Кореи вместе с Корейской народно-освободительной армией», – отметил северокорейский лидер.

    Лидер КНДР добавил, что в ходе борьбы с общим врагом между армиями и народами двух стран «завязалось боевое братство», которое и сегодня демонстрирует свою «непобедимость и мощь в борьбе против свирепого произвола и господства империалистов». Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия и КНДР продолжат развитие стратегических отношений. «И на пути для достижения общих целей наши страны всегда будут одерживать победу, поддерживая друг друга», – добавил он.

    15 августа отмечается годовщина освобождения Кореи, которая совпадает с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

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    16 августа 2023, 15:14
    Кремль анонсировал открытие Путиным и Собяниным МЦД-3 в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг запланировано открытие пассажирского движения по Ленинградско-Казанскому Московскому центральному диаметру (МЦД-3), в церемонии примут участие президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.

    Глава государства и градоначальник откроют движение по МЦД-3 в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», сообщается на сайте Кремля. Также президент и мэр ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры региона.

    У Путина на четверг запланировано заседание президиума Госсовета, где рассмотрят вопросы развития общественного транспорта в стране.

    Докладчиками заявлены министр транспорта Виталий Савельев и глава комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», руководитель Республики Бурятия Алексей Цыденов. Также выступят Собянин, глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Курской области Роман Старовойт.

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    15 августа 2023, 10:53
    Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине

    Российский президент Путин охарактеризовал отношение западных стран к ситуации на Украине как «подливание масла в огонь»

    Tекст: Александра Юдина

    Западные представители не гнушаются любыми средствами, чтобы расширить конфликт на Украине и втянуть в него еще больше новых стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

    По его словам, такая позиция Запада, а именно «подливание масла в огонь», хорошо видна на примере ситуации на Украине, пока в неонацистский режим вкачиваются миллиарды долларов, вооружения и боеприпасы – для большего разжигания конфликта, передает ТАСС.

    Президент добавил, что не единожды были зафиксированы попытки «раздувания застарелых конфликтов» со стороны западных стран. Целью такого поведения, по мнению Путина, является принуждение государств к «вассальной покорности», чтобы США могли беспрепятственно использовать ресурсы других стран.

    «Цель очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы», – заключил он.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не волнует стремительное падение уровня поддержки в американском обществе политики Вашингтона на украинском направлении, наоборот, там надеются, что конфликт продлится еще долго. До этого в США не исключили, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году.

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    16 августа 2023, 18:12
    Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в России, но отметил, что «рыбные четверги» в СССР были связаны, скорее, с нехваткой мяса.

    «Дмитрий Николаевич (Патрушев, глава Минсельхоза), вы как ключевой орган, как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?» – приводит слова президента ТАСС.

    Он также отреагировал на слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который вспомнил о советской практике «рыбного дня».

    «Вы вспомнили «рыбные четверги» в Советском Союзе, но я не думаю, что тогда решения соответствующих властей были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производство их было недостаточным», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал неизбежным появление параллельных международных спортивных организаций из-за политизации существующих.

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    15 августа 2023, 13:03
    Путин и лидер Мали заявили о важности мирного урегулирования ситуации в Нигере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой ситуацию в Сахаро-Сахельском, сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры отметили важность урегулирования ситуации вокруг Нигера исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, говорится на сайте Кремля.

    Также Путин и Гоита обсудили вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений.

    Ранее Ассими Гоита поблагодарил Путина за поставки зерна.

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    15 августа 2023, 10:57
    Путин выразил соболезнования родным погибших из-за взрыва в Дагестане

    Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших из-за взрыва в Дагестане

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнование близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    По информации пресс-службы Кремля, президент выражает искренние слова соболезнования в связи с трагедией, унесшей много жизней, передает ТАСС.

    Ранее медслужбы республики Дагестан сообщили, что число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек. В Дагестане объявили день траура.

    Напомним, накануне вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, где и прогремел взрыв. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 600 кв. метров.

    СК по региону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей.

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    17 августа 2023, 15:48
    Путин: Наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

    «Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно… Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», –цитирует его ТАСС.

    Время в пути по будущей ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, добавил Путин.

    «Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», – сказал Путин.

    Он добавил, что после реализации этого проекта нужно продолжать магистраль до Нижнего Новгорода, Воронежа, Уральского региона.

    Ранее Путин дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

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    15 августа 2023, 13:14
    Путин направил приветствие участникам экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77»

    Президент Владимир Путин поприветствовал участников старта комплексной континентальной арктической экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77», сообщили в пресс-службе Кремля.

    Глава государства обратил внимание на уникальность проекта, реализуемого под эгидой Российской академии наук (РАН). Приветствие опубликовано на сайте Кремля.

    «В сложных климатических условиях будет проведено более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют исключительно важное значение для развития Арктической зоны и укрепления ее природного, промышленного потенциала. Маршрут экспедиции, составляющий 12 тыс. километров, пролегает через 19 регионов страны и предусматривает большую, насыщенную программу», – указал Путин.

    Вместе с известными учеными и экспертами в экспедиции задействованы молодые специалисты, научные сотрудники РАН и государственных музеев, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, волонтеры и добровольцы.

    Президент поблагодарил участников экспедиции «за инициативность, за стремление внести свой вклад в сбережение богатейшей природы нашей страны и в динамичное развитие арктических территорий».

    «Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего», – заключил Путин.

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    16 августа 2023, 17:23
    Путин потребовал не расслабляться в преддверии нового тайфуна на Дальнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Органы власти должны внимательно следить за ситуацией с тайфуном «Лан», который подходит к российскому Дальнему Востоку, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    Глава МЧС Александр Куренков доложил о последствиях паводков из-за тайфуна, а также сообщил, что «там приближается уже следующий тайфун». Из зоны подтопления в Приморском крае эвакуированы более 4,5 тыс. человек, передает его  слова ТАСС.

    «Но расслабляться нельзя. Полегче, побольше – там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но все равно надо внимательно мониторить ситуацию», – сказал Путин. Он поинтересовался, нужна ли дополнительная помощь в связи с паводками в регионе. Куренков ответил, что Приморскому краю понадобится финансовая поддержка из-за большого числа пострадавших.

    Ранее в Приморье для координации работы по борьбе с наводнением, вызванным тайфуном «Ханун», была направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС.

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    16 августа 2023, 17:07
    Путин: Все переживают за семьи погибших и пострадавших в Махачкале

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших при ЧП в пригороде Махачкалы.

    «Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», – приводит его слова на заседании кабмина ТАСС.

    Также Путин дал поручение предпринять все необходимое, чтобы минимизировать ущерб от ЧП в Махачкале. «Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь. Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом», – поручил президент главе МЧС Александру Куренкову.

    Напомним, 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Пламя перешло на автозаправку, после чего прогремел взрыв. Погибли 35 человек. В администрации Дагестана сообщили, что всех тяжелораненых решено доставить в московские медицинские центры.

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    17 августа 2023, 17:44
    Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении дохода семьи

    Путин поручил обеспечить сохранение пособий на детей при увеличении доходов родителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи.

    Также Путин поручил внести соответствующие изменения в нормативные акты России, чтобы родители или опекуны, которые ухаживают за детьми-инвалидами, могли продолжать получать ежемесячные выплаты, если они работают в формате частичной занятости, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Советом Федерации внести в законодательство изменения, которые сохранят право матерей продолжать получать декретные выплаты, даже если они вышли на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года.

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    17 августа 2023, 15:55
    Путин пообещал обсудить с Лукашенко строительство ВСМ до Минска

    Tекст: Вера Басилая

    Минское направление было бы очень востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, нужно обсудить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, надо было бы проработать вопрос строительства ВСМ с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», – заявил Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3, передает ТАСС.

    Ранее Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице и поддержал идею строительства ВСМ от Москвы до Петербурга.

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