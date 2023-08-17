Мишустин призвал молодежь работать на отечественные промышленные предприятия

Tекст: Вера Басилая

Глава кабмина по время рабочей поездки в Самару посетил ПАО «ОДК-Кузнецов», специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении. Мишустин обратился к молодежи с призывом идти работать на промышленные предприятия, которые в России развиваются, передает ТАСС.

По его словам, у молодежи должно все получиться: можно проектировать двигатели, ракеты, самолеты, автомобили.

Мишустин отметил, что на «Кузнецове» в цехах много молодежи, в течение четырех лет 40% сотрудников обновилось, в основном молодые люди, что «не может не радовать».

Также в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре Мишустин отметил, что Россия полностью обладает собственными компетенциями в сфере газотурбинного двигателестроения, что является большим завоеванием.

«Всего, наверное, можно насчитать пять стран, которые обладают компетенциями, сами могут производить такого класса установки», – отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что необходимо повышать спрос на российскую продукцию, вкладываться в новые научно-исследовательские и конструкторские разработки, чтобы заказчики приходили за решением в Россию.

К решению этого вопроса, по словам премьера, необходимо подойти в том числе путем квотирования, возможности получения льгот, гарантированной помощи и поддержки от государства, нужно на 100% стимулировать использование отечественных высокотехнологичных решений. Он отметил, что поручит Минпромторгу и Минэнерго проработать этот вопрос.

Мишустин назвал ПАО «ОДК-Кузнецов» легендарным предприятием, поблагодарил коллектив за сохранение компетенции и пожелал удачи.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре и пообещал распорядиться, чтобы на предприятии купили новые промышленные кондиционеры.