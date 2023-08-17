В Запорожской области появились государственные аптеки

В поселке Новое Мелитопольского района расположилась одна из таких аптек, она работает при амбулатории. Фармацевт Татьяна Свистельник работает здесь фармацевтом с сентября 2022 года. Трудоустроена официально, поэтому в будущем будет иметь право на пенсию.

«Можем помочь людям, у нас всегда есть те препараты, которые необходимы, даже те, которых, допустим, нет в других аптеках, стараемся заказывать», – сказала она.

По ее словам, цены в аптеке доступные, а фармацевты всегда готовы подсказать. Люди приезжают за лекарствами не только из Нового, но и из Мелитополя и соседних сел.

Жительница Мелитополя Марина заявила, что местные жители довольны появлением аптеки, в нем «грамотные специалисты всегда подскажут, помогут выбрать препарат, подскажут какие-либо аналоги для препарата».

Председатель Новинского сельского совета Валентин Бутенко отметил, что в аптеке есть медикаменты «от давления, от головных болей, от сердечных, от всех».

Государственные аптеки принимают участие в проекте «Единой России» и правительства региона «Социальная цена». Сеть государственных аптек на территории региона открыта региональным министерством здравоохранения при поддержке врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.