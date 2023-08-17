В Бурятии открылся I Международный буддийский форум

На форуме присутствуют гости из Шри-Ланки, Камбоджи, Китая, Монголии и Индии, сообщает «Комсомольская правда».

Одна из главных задач форума – создание новой актуальной площадки международного диалога и налаживание сотрудничества в этих сферах.

Приветственные слова участникам мероприятия направил президент России Владимир Путин. Его цитирует сайт Кремля.

«Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей», – указал глава государства.

Нынешнее поколение последователей этой религии бережно хранит ее ценности, историческое и культурное наследие предков, направляет усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, подчеркнул президент.

«Представители регионов, жители которых традиционно исповедуют буддизм, вносят героический вклад в решение задач специальной военной операции, а их родные и близкие в тылу поддерживают своих защитников, уделяют неустанное внимание помощи раненым и семьям погибших воинов. И конечно, отмечу, что деятельность буддийской общины России содействует укреплению международных контактов. Об этом убедительно свидетельствует ваш форум, собравший участников из разных государств», – заключил он.

Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Дагба Очиров на открытии форума подчеркнул, что представители буддийских стран должны выступать за построение многополярного мирового сообщества.

«Ведь только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным, понимание интересов друг друга не будет лживым. <…> Мы понимаем и знаем, что однополярный мир – это путь в бездну невежества, пороков и бездуховности. Зачем нам такая жизнь?» – приводит его слова ТАСС.

В ходе мероприятия уже подписано соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование». Документ подписан Бурятским госуниверситетом имени Доржи Банзарова, Калмыцким госуниверситетом имени Городовикова, Тувинским госуниверситетом, Буддийским университетом «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева и Агинской Буддийской Академией, пишет «Федерал Пресс».

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отметил, что представители восьми стран на форуме почтили память погибших в Великой Отечественной.

«Почетные гости из Китая, Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Непала, Лаоса и Монголии возложили цветы на Мемориале Победы и у памятника Константину Константиновичу Рокоссовскому», – написал он.