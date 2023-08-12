Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.24 комментария
Выселенные из лагеря в Турции дети вернулись в Россию
Все выселенные из лагеря «Колибри» в Кемере дети вернулись в Россию, сообщило посольство России в Анкаре.
Сообщается, что дети вылетели домой под контролем генконсульства, Дипмиссия помогала несовершеннолетним россиянам, оказавшимся в Турции без опеки из-за действий компании «Колибри Тур», передает «Интерфакс».
При помощи спонсоров на безвозмездной основе 9 августа удалось вернуть детей от 8 до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург.
Большинство детей, пострадавших из-за компании «Колибри Тур», вернулись в Россию на прошлой неделе.
Напомним, 2 августа более 70 детей и вожатых были выселены из лагеря «Колибри» на курорте Кемер в Турции, хотя путевки приобретались до 9 августа. Ночь дети провели на улице, а затем их заселили в другой отель. Часть детей вернулись домой, билеты им покупали родители за свой счет. Путевки приобретались у компании «Колибри-тур МСК».