Выселенные из лагеря в Турции дети вернулись в Россию

Tекст: Кристина Цыцура

Сообщается, что дети вылетели домой под контролем генконсульства, Дипмиссия помогала несовершеннолетним россиянам, оказавшимся в Турции без опеки из-за действий компании «Колибри Тур», передает «Интерфакс».

При помощи спонсоров на безвозмездной основе 9 августа удалось вернуть детей от 8 до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург.

Большинство детей, пострадавших из-за компании «Колибри Тур», вернулись в Россию на прошлой неделе.

Напомним, 2 августа более 70 детей и вожатых были выселены из лагеря «Колибри» на курорте Кемер в Турции, хотя путевки приобретались до 9 августа. Ночь дети провели на улице, а затем их заселили в другой отель. Часть детей вернулись домой, билеты им покупали родители за свой счет. Путевки приобретались у компании «Колибри-тур МСК».