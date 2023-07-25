В школах Геническа завершили строительство уличных спортплощадок по программе ЕР

В вошедших в народную программу «Единой России» школах Геническа завершили строительство уличных спортплощадок

В школах №1 и №2 Геническа строители завершили возведение уличных спортивных площадок. Крытые физкультурно – оздоровительные комплексы еще в работе. Это те школы, которые родители учащихся попросили одними из первых внести в народную программу партии «Единая Россия» (ЕР) в Херсонской области.

Представители Херсонского регионального отделения партии ведут постоянный мониторинг хода ремонтных и восстановительных работ на социальных объектах вместе с местными жителями.



«В обеих школах мы общались с родительским активом, фиксировали их предложения по тому, что необходимо сделать в первую очередь. Стараемся наладить эффективное взаимодействие представителей региона-шефа, который ведет работы в этих школах, родителей учеников и руководителей образовательных организаций. Также смотрим, чтобы все работы проводились в срок», – рассказал представитель Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тропкин.

В Генической школе №1 уличная площадка готова полностью. Строителям осталось только заасфальтировать тротуары и выполнить общее благоустройство. Рядом полным ходом идет возведение крытого физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам представителя подрядчика из региона-шефа, республики Адыгея, готовность объекта превышает 30%.

«В здании расположатся волейбольная, баскетбольная площадки, мини-футбольное поле с резиновым покрытием, душевые кабины, раздевалки, места для зрителей. Объект планируем сдать в срок – в ноябре. Материалы завозятся, стройка идет. Были проблемы с логистикой, но сейчас этот вопрос уже решен. Сейчас идет монтаж сендвич-панелей, до этого собирали металло-конструкции. Возводим стены, дальше будут кровельные работы», – рассказал представитель подрядчика Юрий Лановой.

Со времени основания школы дети занимались физкультурой либо на улице, либо в небольшом зале, который сделали, объединив два класса.



«Чем больше времени ребенок проводит в школе и чем разнообразнее организован его досуг, тем спокойнее чувствуют себя родители. Таких ФОКов, как сейчас возводят в Херсонской области регионы – шефы, тут еще не было. В частности, в Геническом районе все объекты помогает реализовать регион – шеф, республика Адыгея. На всех этапах работ учитываются пожелания родителей, местных жителей. В школе №1 физкультурно – оздоровительный комплекс будет площадью более 600 квадратных метров. Расчетная вместимость зала - 40 человек одновременно. На втором этаже расположат гимнастический зал. Еще одно важное преимущество, у ФОКа будет свое автономное газовое отопление» – рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.



В Генической школе №2 спортивный зал находился в аварийном состоянии. Ремонт в помещении не было более 30 лет. Помещение – бывшая хозяйственная пристройка. Поэтому здесь также требовался отдельный новый ФОК. Сейчас строители заливают фундамент комплекса. А на уличной площадке работы уже почти завершены: обустроено покрытие, установлены турники и тренажеры. Кроме Генических школ №1 и №2 в рамках народной программы в регионе отремонтируют или построят «с нуля» еще несколько объектов образования, здравоохранения, а также МФЦ.

