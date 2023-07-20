Путин: Для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса Путин велел составить список опорных населенных пунктов в Арктике Путин выразил недовольство медленным развитием инфраструктуры в Арктике Путин раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры для военных в Арктике 20 июля 2023, 23:41 Текст: Антон Антонов

На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов президент России Владимир Путин подверг критике работу чиновников из-за медленного развития инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где находятся воинские части. Путин указал, что было принято решение «разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры», но «задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно», передает ТАСС. По его словам, «благоустройство городов в суровых условиях Севера» требуется для «решения вопросов оборонного характера». В этой сфере у России «много интересов в сфере обороны и безопасности», так что люди «должны жить в человеческих условиях», сказал Путин, подчеркнув, что данная тема «имеет принципиальное значение». Президент заявил, что скорость развития арктических городов «явно недостаточна». При этом он отметил, что «бюджетные возможности регионов ограничены». Путин подчеркнул, что «задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами национальной безопасности», так что «большая ответственность лежит на федеральном центре». Путин сказал, что «Арктическая зона важна для страны стратегически». В регионе, по его словам, «накопились большие проблемы», например, изношенность коммунальной инфраструктуры «даже в крупных городах Заполярья достигает 70%», передает РИА «Новости». Напомним, в четверг глава государства прибыл в Мурманскую область. Путин заявил, что Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится. Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС. Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков. Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения. Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года Президент России Путин продлил действие указа об ответных мерах на санкции до конца 2025 года

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа об ограничении ввоза в РФ и вывоза из страны отдельной продукции и сырья в ответ на санкции. Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решением президента срок действия указа об ограничении вывоза из России и ввоза в РФ отдельной продукции и сырья в ответ на санкции продлен до 31 декабря 2025 года. Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до 31 декабря 2023 года. Указ, подписанный главой государства 8 марта 2022 года, вводил ограничения на вывоз из России и ввоз в РФ некоторой продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования). Напомним, в утвержденный правительством перечень временно запрещенных к вывозу из России товаров вошло, в частности, ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Также был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур. Новости СМИ2 Шерпа ЮАР заявил об участии Путина в обсуждениях саммита БРИКС Шерпа ЮАР: Президент России Путин будет участвовать во всех обсуждениях предстоящего саммита БРИКС в Йоханнесбурге 20 июля 2023, 12:21 Текст: Антон Никитин

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что президент Владимир Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита объединения в Йоханнесбурге. Шерпа ЮАР в БРИКС в эфире канала SABC подтвердил, что президент Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, но выступит в дистанционном формате 23 августа. По словам Суклала, Путин сам принял решение не приезжать на саммит в ЮАР. При этом шерпа заверил, что российский лидер будет участвовать во всех обсуждениях саммита, передает РИА «Новости». Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Путин прибыл в Мурманскую область

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область, сообщают информационные агентства. В прошлый раз в регионы глава государства выезжал в июне, тогда он посещал Дагестан, передает ТАСС. В Мурманской области в последний раз президент был в июле 2014 года. Тогда он участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске. Новости СМИ2 Эксперт: Инновационные технологии станут конкурентным преимуществом России Политолог Мартынов: Цифровая экономика в России меняется взвешенно и обдуманно

Фото: kremlin.ru

Текст: Олег Исайченко

Совещание Владимира Путина с правительством показало глубокое понимание президентом текущих политических и экономических процессов. Обсудили широкий спектр вопросов: от устранения последствий ЧП в Крыму до цифровизации экономики страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее глава государства провел совещание с правительством РФ. «Совещание с правительством началось с обсуждения крупного ЧП: на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Владимир Путин лично проконтролировал координацию федеральных, региональных и муниципальных структур по оказанию помощи гражданским лицам, оказавшимся в опасной ситуации», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Руководство России еще раз доказало – забота о населении является безусловным приоритетом в страны. Вспомним недавний теракт на Крымском мосту – процесс налаживания транспортных коммуникаций также происходил с невероятной скоростью. Видно, что у власти находятся проверенные люди, способные в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы», – подчеркивает собеседник. «Несмотря на то что в настоящее время страна участвует в сложном военном конфликте, правительство не перестает работать над развитием России. Так, в рамках совещания обсудили создание системы «цифрового рубля». Приятно, что мы не отстаем от общемировых трендов и в техническом плане продолжаем шагать в ногу со временем», – отмечает эксперт. «Подобное нововведение в перспективе способно снизить платежно-финансовые риски. Кроме того, наше руководство под чутким присмотром президента закладывает возможности для дальнейшего развития сетевого бизнеса. Отмечу, что Россия – одна из первых стран, поднимающих тему цифровой валюты на государственном уровне», – уточняет Мартынов. «Примечательно, что в России к экономическим изменениям подходят комплексно. На совещании также обсудили вопрос внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в финансовую систему. Это позволит достигнуть качественно иного уровня эффективности труда. Фактически на наших глазах закладывается технологический фундамент, который может стать важным конкурентным преимуществом государства», – акцентирует собеседник. «Важно подчеркнуть, что правительство крайне ответственно подходит к внедрению нововведений. Вопрос искусственного интеллекта вызывает много дискуссий, и среди руководства этот феномен получает разные оценки. Подобное обсуждение позволяет взвесить все «за» и «против», достигнув наилучшего понимания необходимых реформ», – резюмирует Мартынов. Ранее состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В начале встречи президент попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. Руководитель региона отметил, что ситуация вернется в нормальное русло в течение суток благодаря «принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам». Путин также обсудил выход России из зерновой сделки. Он подчеркнул, что из-за дисконта в 30–40% на зерно на мировых рынках потери отечественных аграриев составили 1,2 млрд долларов. Президент уточнил, что РФ проявляла чудеса выдержки, продлевая инициативу, рассчитывая на то, что зарубежные коллеги «начнут в полном объеме соблюдать согласованные параметры и условия». При этом глава государства отметил, что Россия готова вернуться к договоренностям лишь в том случае, если интересы РФ будут соблюдены на международном уровне. Он подчеркнул, что западные страны полностью «извратили» изначальный гуманитарный посыл инициативы. Заявления о важности украинского зерна для мира президент назвал ложью. Он отметил, что доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, а Украины – меньше 5%. Уточняется, что Москва готова заместить зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе, тем более что в РФ в этом году вновь ожидается рекордный урожай. На совещании обсудили и другие важные для экономики вопросы. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Она подчеркнула, что перед масштабированием технологии ее необходимо тщательно протестировать. При этом ее внедрение начнется с базовых операций. Так, уже в следующем году запустятся платежи в одно касание (NFC). Испытания будут проводиться и в рамках переводов между юридическими лицами. Владимир Путин отметил, что Россия по многим направлениям использования цифровых решений уже находится в числе глобальных лидеров. Глава государства призвал укреплять уже достигнутые позиции и совершенствоваться в развитии научной и технологической базы. Он заметил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта», что невероятно важно для будущего РФ. Путин прибыл на «Новатэк» в Мурманской области 20 июля 2023, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в Мурманской области. Центр расположен в поселке Белокаменка, передает ТАСС. На площадке ЦСКМС производятся основания гравитационного типа (ОГТ), ведется строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ, а также СПГ-оборудования, сообщает РИА «Новости». Президента встретили глава правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. В четверг Путин прибыл в Мурманскую область.

Новости СМИ2 Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» 20 июля 2023, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в четверг в Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа к месту ее установки. Линия для СПГ отправилась на основаниях гравитационного типа, специально смонтированных для «Арктик СПГ – 2», к месту эксплуатации на Гыданский полуостров, передает ТАСС. Строительство двух линий сжижения для «Арктик СПГ – 2» ведется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка». «Арктик СПГ – 2» – второй проект «Новатэка» по СПГ, он предусматривает три линии производства СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Напомним, в четверг Путин побывал на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива. Песков: Вопрос об участии Путина в G20 в Индии пока не решен 20 июля 2023, 19:32 Текст: Алексей Дегтярев

Вопрос об очном участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Индии осенью 2023 года еще не решен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, пока нет решения», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Саммит состоится 9-10 сентября в Нью-Дели. Ранее Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи. Новости СМИ2 Путин: Для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса 20 июля 2023, 21:50 Текст: Алексей Дегтярев

Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. «Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь», – сказал президент о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС. «Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ – 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса», – добавил глава государства. Также в ходе визита в регион президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, и отметил важность подобных проектов для российской экономики. Путин осмотрел строительство «Новатэком» линии сжижения природного газа Президент Путин осмотрел строительство линии сжижения природного газа на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива 20 июля 2023, 20:42 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин побывал на объекте компании «Новатэк» на берегу Кольского залива, где познакомился с процессом производства металлических конструкций и посмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа. Экскурсию для главы государства провел руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон. Президенту показали цех изготовления металлоконструкций и цех финальной сборки модулей. Также Путин увидел, как сооружается вторая технологическая линия сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа, передает ТАСС. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк Мурманск» – первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа. Центр ведет строительство линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании «Арктик СПГ – 2». Специалисты отмечают, что в центре происходит локализация в РФ технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 тыс. рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тыс. рабочих мест в Мурманской области. Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта. Производимые здесь основания гравитационного типа являются наиболее масштабными на сегодняшний день плавучими сооружениями в мире. Для их строительства предусмотрены два сухих дока, четыре бетонных завода, ряд других вспомогательных производств. Внутри оснований гравитационного типа располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в которые могут свободно поместиться три самолета Boeing-737. Готовая технологическая линия по производству СПГ будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на полуострове Гыдан, где к ней подключат газопровод. В компании подчеркивают, что вклад в мировой рост производства СПГ от ввода «Арктик СПГ – 2» в 2023–2026 годах ожидается на уровне порядка 5%. Ранее Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области. Новости СМИ2 Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов России Песков: У Путина в четверг будет поездка в один из регионов России 20 июля 2023, 12:57 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин в четверг посетит один из российских регионов, но Кремль по понятным причинам заранее не анонсирует место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента запланирована региональная поездка», – цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что Кремль в течение дня сообщит, куда именно направляется Путин. Путин: Проект «Арктик СПГ – 2» реализуют в срок и с нужным качеством

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, выразил уверенность президент России Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. «Первый проект был успешно реализован и работает. И есть теперь все основания полагать, что и «Арктик СПГ – 2» тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», – цитирует президента ТАСС. Напомним, в четверг глава государства в Белокаменке Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа «Арктик СПГ – 2» к месту ее эксплуатации. Новости СМИ2 Песков: Путин сможет обменяться мнениями с коллегами на саммите БРИКС Песков: Путин сможет по видеосвязи обменяться мнениями с коллегами на саммите БРИКС 20 июля 2023, 13:03 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, он также сможет обменяться мнениями с коллегами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о полноценном участии президента в саммите БРИКС, передает ТАСС.

«Будет выступление президента и – при необходимости – участие в обмене мнениями», – сказал Песков, комментируя формат участия Путина в мероприятии. Ранее канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. После этого Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Путин заявил о важности участия ветеранов спецоперации в общественной деятельности Путин назвал очень важным участие ветеранов спецоперации в общественной деятельности 20 июля 2023, 12:37 Текст: Алина Власенко

Власти и общество должны создавать условия для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив, заявил президент Владимир Путин в обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО. «Очень важно, что бойцы и командиры, которые мужественно защищают Россию, с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов. Задача государства и общества – создать для этого все условия», – подчеркнул Путин в приветствии.

Текст приветствия президента зачитал глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что участники спецоперации должны иметь возможность карьерного роста не только в Российской армии. Новости СМИ2 Путин отметил важность проектов по производству СПГ Президент Путин отметил важность проектов по производству СПГ для развития экономики России 20 июля 2023, 21:44 Текст: Антон Никитин

России важны проекты по производству сжиженного природного газа, потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области. Путин отметил безусловную важность проектов по производству СПГ, которые дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют России развивать смежные отрасли и отвоевывать долю на мировом рынке СПГ, передает ТАСС. Напомним, в четверг Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области, где осмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа, после чего дал старт отправке первой технологической линии сжижения газа «Арктик СПГ – 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров по Северному морскому пути.