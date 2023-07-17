Минздрав взял на контроль медпомощь пострадавшей на Крымском мосту девочке

Минздрав России контролирует оказание медпомощи пострадавшей на Крымском мосту девочке

Министерство здравоохранения держит на контроле оказание медицинской помощи девочке, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

По его словам, Минздрав контролирует оказание медпомощи девочке, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, помощь оказывается в полном объеме, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.

Кузнецов добавил, что в данный момент проводится медицинская эвакуация в ведущее детское медучреждение Краснодарского края, а после прибытия в Краснодар будет организована телемедицинская консультация со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок. Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.