Аксенов рассказал об угрозе урожаю риса из-за обмеления Северо-Крымского канала

Аксенов: Обмеление Северо-Крымского канала угрожает 3,2 тыс. га рисовых полей

Обмеление Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС может привести к гибели урожая риса в Крыму на общей площади 3,2 тыс. гектар, власти компенсируют ущерб из регионального бюджета, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов уточнил, что пока уровень воды в Северо-Крымском канале не опускается, но со временем он все равно обмелеет. «Мы предпринимаем ряд мер, чтобы отход воды уменьшить», – сказал Аксенов.



Он пояснил, что в вопросе обеспечения водой Крыму ничего не угрожает, но под удар попадает рисовое хозяйство. «В данном случае решение мы приняли, что полностью компенсируем все затраты, которые понес производитель, руководитель сельхозпредприятия», – сказал Аксенов, передает ТАСС.

Глава региона уточнил, что для остальных сельскохозяйственных культур достаточно запасов в водохранилищах. Аксенов также уточнил, что Северо-Крымский канал планируется питать из Днепра насосами. «Как только вопрос безопасности коллеги там решат, соответственно, установка насосов на реке Днепр и подача в объемах до 40 кубометров в секунду в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории Республики Крым», – сказал Аксенов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.