На Времевском выступе подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и артиллерии за сутки отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп возле Нескучного Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также отражена атака штурмового подразделения ВСУ под Новодонецким ДНР. Этот пункт находится под контролем российских ВС, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате поражения выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь» колонны украинской бронетехники большая часть машин была уничтожена, оставшиеся отступили на исходный рубеж.

Всего на Южно-Донецком направлении за последние сутки ликвидированы более 190 военнослужащих, восемь танков, в том числе два французских колесных танка АМХ-10, 20 бронемашин, американская артсистема М777, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б», отчитались в Минобороны.

Рядом с Омельником и Гуляйполем Запорожской области уничтожены склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки войск поражены подразделения противника под Новомлынском, Кулаговкой, Кисловкой, Першотравнем Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР).

У Новоселовского ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.

За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы более 50 военнослужащих, три бронемашины, а также американская самоходная артустановка Paladin.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в пунктах Кармазиновка, Площанка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Ямполовка ДНР.

Около Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

За минувшие сутки уничтожены более 70 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 военнослужащих, пять бронемашин, американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 137 районах, отчитались в Минобороны.

Недалеко от Червоной Дибровы ЛНР и Новоивановки Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

У Авдеевки ДНР уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.