Движение по трассе М-4 «Дон» восстановили

Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»

Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.

Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей».

«Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец.

С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka».

«Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов.

Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.

Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.