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Прилепин рассказал о перенесенных сложнейших операциях
Писатель Прилепин рассказал о перенесенных четырех сложнейших операциях длительностью в четыре-шесть часов
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Сопредседатель «Справедливой России – За правду», писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейшие многочасовые операции.
Прилепин рассказал, что перенес как минимум четыре сложнейших операции, каждая из которых длилась по четыре-шесть часов. Он уточнил, что насчитал у себя 12 переломов, передает РИА «Новости».
По словам писателя, он привычно бодр и временами весел, но раз в три дня вполне всерьез прощается с жизнью, каждый раз удивляясь, что врачи находят способ вырулить ситуацию.
Ранее Прилепину, пострадавшему в начале мая при подрыве авто на трассе в Нижегородской области, провели операцию по фиксации переломов ног.
Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке
Сальдо рассказал, как по заказу СБУ был отравлен человеком из своего окружения за «очень большие деньги»
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в августе 2022 года его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.
Сальдо в эфире «Первого канала» рассказал, что после того, как он возглавил администрацию Херсонской области, за ним, его друзьями и коллегами из Запорожской области, Луганской, Донецкой (областей) началась охота. Врио губернатора уточнил, что охота за ним началась с первых дней, еще в марте 2022 года, и эта охота велась с применением различных технологий, в том числе закладывались взрывные устройства, предпринимались попытки устроить где-то ловушку, выкрасть, использовались другие методы всякие. Врио главы региона рассказал, что тогда же был применен метод, известный с незапамятных времен, который называется «отравление».
Сальдо подчеркнул, что до отравления находился в абсолютно нормальной физической форме и помнит все произошедшее. Врио губернатора Херсонской области рассказал, что боевое отравляющее вещество добавили ему в пищу, оно подействовало мгновенно. Он помнит, как поднялся и сказал, что ему плохо, а после этого очнулся через 15 дней. Врио главы Херсонской области выразил уверенность, что человека, которому он доверял, «купили за очень большие деньги», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале августа прошлого года Сальдо госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, затем в Москву. Лечение он проходил в НИИ Склифосовского. СК РФ зафиксировал сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного
Экс-советник Кучмы Соскин объяснил пропажу Залужного его разногласиями с Зеленским по контрнаступлению
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Разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по контрнаступлению стали причиной того, что главком ВСУ Валерий Залужный не показывается на публике, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Отсутствие Залужного в информационном пространстве продолжительное время свидетельствует о том, что есть вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях, заявил Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинскому руководству и его покровителям на Западе не понравилось интервью Залужного, где тот выразил восхищение талантом главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Соскин отметил, что Залужного не смогут «убрать», так как его поддерживают жители страны.
Залужный с начала мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту.
После подобных сообщений украинское Минобороны опубликовало видео, на котором якобы выступил Залужный.
Атакованный ВСУ корабль «Иван Хурс» самостоятельно вернулся в Севастополь
Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в бухту Севастополя самостоятельно, сообщил источник в Черноморском флоте.
По словам источника, повреждений на борту судна нет, оно готово к выполнению поставленных задач, пишет «Коммерсант».
Ранее ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены.
Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, фактически обвинив правительство страны в отступлении от западных идеалов и проведении пророссийской политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых регуляций и мер, ограничивающих эту массовую миграцию.
Она назвала «непонятной» внешнюю политику Грузии.
«Конституцией определена европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, а мы ежедневно отдаляемся от Европы и ведем страну к изоляции», – заявила президент Грузии.
«Мы ругаем партнеров, а осторожны с теми, кто осуществляет оккупацию Грузии», – заявила она.
Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.
Президент призвала власти «вернуться к цели европейской интеграции».
«Европа услышит голос народа Грузии», – сказала она, анонсировав свой визит в Брюссель 31 мая.
Между тем к площади Свободы, где проводятся торжества, пытаются прорваться сторонники радикальной оппозиции, начались их задержания.
Польша решила запретить проезд через границу с Белоруссией российским грузовикам
Польша захотела запретить проезд через границу с Белоруссией российским и белорусским грузовикам
Польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.
Грузовое движение через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в России и Белоруссии, приостанавливается, гласит проект распоряжения правительства Польши, передает ТАСС.
Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству, в котором изложен призыв к запрету проезда для польских автоперевозчиков через российскую территорию. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой ущерб это нанесет обеим сторонам.
В Германии призвали Россию «забрать Украину целиком»
Читатели издания Die Welt предложили России «забрать Украину целиком», дабы не брать ее под крыло европейских стран
Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на предложенные зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым варианты исчезновения Украины.
Отмечается, что многих пользователей напугала перспектива перехода украинской территории под юрисдикцию европейских стран, подчеркнув, что это посеет раздор между странами Европы, в частности между Германией и Польшей, передает РИА «Новости».
Так, читатель под ником Westfalin отметил, что «Польша хочет забрать западную часть вокруг Лемберга-Львова, а открытая политика Польши и пользуется большой популярностью у населения».
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!» – сыронизировал Anders A.
Другой пользователь под ником Marc Mu подчеркнул, что такое решение противоречит Потсдамскому соглашению, а в случае, если бы Польша забрала большую часть Западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии, в частности Лемберг-Львов.
«Да ничего теперь не остается, кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО...» – заключил Dirk D.
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
ВСУ нанесли удар по Мариуполю ракетами Storm Shadow
Украинские военные ударили по городу Мариуполю дальнобойными ракетами в пятницу вечером, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики.
По городу ударили две дальнобойные ракеты, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что по Мариуполю выстрелили ракетами Storm Shadow, под ударом оказался завод «Азовсталь».
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прилет произошел в 20.10 мск с северо-западного направления.
Американский эксперт объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Американский эксперт Дэвис объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Ситуация в украинском конфликте складывается все более положительно для России, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, считает американский военный эксперт Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, у Москвы все больше шансов одержать победу в конфликте на Украине, как бы это не расстраивало Запад. Дэвис в статье для 19FortyFive, в частности напомнил о победе России в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артемовске. При этом он уверен, что на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили роста профессионализма ее армии.
Дэвис выразил мнение, что Вашингтону не следует «удваивать ставку» и продолжать поддерживать заведомо проигрышный сценарий на Украине, передает РИА «Новости».
Эксперт также выразил мнение, что Киев сейчас решает: стоит ли начинать контрнаступление или поберечь силы для возможного летнего наступления России. Однако, по мнению Дэвиса, ни один из этих вариантов не приведет Украину к победе.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
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В Польше возмутились поведением украинских беженок
TOK FM: В польском Люблине возмущены проблемами с алкоголизмом в семьях украинских беженцев
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Соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, сообщает радиостанция TOK FM.
По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в последнее время соцработники получают больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем, а также о том, что дети остаются без надзора или голодными, передает РИА «Новости».
Рабчевская отметила, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин, которые могут прийти в бассейн с годовалым ребенком, «имея в организме три промилле алкоголя».
Также координатор добавила, что есть случаи передачи детей в приемные семьи и интернаты, поскольку некоторым украинкам невозможно помочь.
«С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: «А у нас, на Украине, так можно», – рассказала она.
По словам Рабчевской, женщины не понимают, что страшного в избиении детей, например, в одной пощечине нет ничего страшного.
Кроме того, соцработник рассказала, что некоторые украинки «не до конца понимают», что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения вообще является преступлением, за которое они должны нести уголовную ответственность.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
С начала спецоперации в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за январские выходные их стало больше на 52 122 человека.
Стала известна причина гибели белгородца в ходе нападения украинской ДРГ
Гладков: Причиной гибели белгородца в ходе нападения украинской ДРГ стал выстрел в голову
Причиной гибели белгородца в ходе нападения на регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) стал выстрел в голову, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, причиной смерти жителя, погибшего при проникновении ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, стал выстрел в голову.
Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что житель области, служивший в теробороне, погиб из-за осколочного ранения.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Минобороны: ВДВ России на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
Минобороны: ВДВ России на южном фланге на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
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Российские подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщают в Минобороны.
По информации ведомства, российские военные уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований, передает РИА «Новости».
Также Минобороны опубликовало видеоролик, на котором видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 калибра 122 мм ведет огонь по сосредоточившемуся в лесопосадке противнику.
Как отметил на видео командир разведывательной группы с позывным «Камень», во время воздушной разведки была выявлена группа пехоты до 15 человек и две боевые машины противника.
«При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение. Тем самым противник понес потери и отступил назад», – заключил он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ.
Военкоры показали горящий после ракетного удара НПЗ под Харьковом
После ракетного удара в Харьковской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают российские военкоры, публикуя видео с места событий.
В сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» уточняется, что пожар начался на Утковском НПЗ.
Местные власти, подконтрольные киевскому режиму, сообщают, что на предприятии начался пожар. При этом они не уточняют, что поражен объект топливной инфраструктуры, сообщают военкоры.
17 мая Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве.
Спецпредставитель Китая призвал ЕС сохранить новые регионы в составе России
WSJ: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России
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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе своей поездки в Европу призвал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России, пишут американские СМИ.
По сведениям The Wall Street Journal, представитель Китая передал Западу четкое послание о том, что американские союзники в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать прекращения огня на Украине, оставив России занимаемые ею в настоящее время территории.
Европейские чиновники сообщили американскому изданию, что Ли Хуэй предложил Европе расценивать Китай как экономическую альтернативу США. Кроме того, он призвал действовать быстро, чтобы закончить украинский конфликт и предотвратить его распространение, передает ТАСС.
В ЕС отметили, что не поддерживают заморозку конфликта, и заявили представителю Китая, что отделить Европу от США «невозможно». Они заверили также, что Европа не станет отказываться от поддержки Киева.
Между тем в пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД России для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Власти Китая ранее заявляли, что суть украинского кризиса заключается «в большом взрыве противоречий» в управлении безопасностью в Европе.
Минобороны показало встречу «Ивана Хурса» в Севастополе
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» пришел в Севастополь, в пункт постоянного базирования, после того как выполнил специальные задачи в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.
Корабль в море выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
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Также корабль отслеживал надводную обстановку юго-западной части моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки.
В Минобороны отметили, что при заходе в базу разведывательного корабля «Иван Хурс» в связи с памятной датой на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига «Меркурий», как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота.«Иван Хурс» в пункте базирования пополнит материальные запасы и продолжит выполнение задач.
Напомним, ВСУ атаковали корабль с помощью беспилотников рядом с Босфором. Минобороны указало, что все безэкипажные катера, участвовавшие в нападении, были уничтожены.