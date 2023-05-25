Медведев заявил об исчезновении Украины после завершения СВО

Украина может исчезнуть после завершения спецоперации, так как будет разделена между Россией и странами ЕС, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, конфликт может прекратиться «с разумными гарантиями его невозобновления», но сохранится террористическая активность «украинских нацистов», которые могут быть рассредоточены на территории государств ЕС, которым отойдут западноукраинские земли, написал он в своем Telegram-канале.

«Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным», – считает Медведев.

Ранее Медведев заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас не нужны.