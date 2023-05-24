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Умерла певица Тина Тернер
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В возрасте 83 лет умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее представителя.
Сообщается, что «королева рок-н-ролла» умерла в среду, 24 мая, после продолжительной болезни. Она скончалась в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, передает ТАСС.
Гражданство Швейцарии исполнительница получила в 2013 году, при этом утратив гражданство США, передает РИА «Новости».
В тексте заявления сообщается, что мир потерял «легенду музыки и образец для подражания».
Анна Мэй Буллок, будущая Тина Тернер, родилась в 1939 году в штате Теннесси в семье заводских рабочих. Ее отец также был баптистским дьяконом. В 18 лет она стала выступать вместе с ритм-н-блюзовым музыкантом Айком Тернером. Они поженились в 1962 году. У них было четверо сыновей: один общий, два сына Айка Тернера от предыдущих отношений и сын Буллок от предыдущих отношений.
После падения популярности, проблем мужа с наркотиками и побоев Тина Тернер уходит от него. Она принимает буддизм и начинает сольную карьеру и повторно добивается успеха.
В 2013 году Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха после 27-ми лет отношений. Через три недели после свадьбы Тернер перенесла инсульт, позднее у нее обнаружили рак кишечника. Она выбрала гомеопатические средства для лечения, в результате произошло повреждение почек, которое привело к почечной недостаточности.
Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What’s Love Got To Do With It и Private Dancer. Она включена в список «100 величайших певцов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, в 2021 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо). Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми».
Стали известны подробности о ранении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.
По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».
Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Кремль отреагировал на заявление Киева об угрозе для ряда областей России
Кремль негативно воспринял заявление Киева об угрозе для ряда областей России
В Кремле негативно воспринимают заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об угрозах диверсий в приграничных российских регионах.
«Негативно», – ответил он на вопрос о реакции Кремля на слова Данилова, передает ТАСС.
У пресс-секретаря главы государства также поинтересовались, не вызывают ли в Кремле опасения новые атаки на Белгородскую область. На это Песков ответил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство и дальше будет предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области.
Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.
Всего было завербовано 50 тыс. заключенных, вместе с контрактниками в боях в Артемовске в составе «Вагнера» принимали участие 35 тыс. человек, передает РБК.
Из завербованных заключенных погибло около 20%, столько же, сколько и служащих по контракту.
Между тем со стороны Вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения. Подтверждения со стороны официальных источников пока нет.
Напомним, Пригожин сообщал, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском.
Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что теперь нужно «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать.
Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
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Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.
Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.
По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Минобороны показало уничтожение атаковавших корабль «Иван Хурс» морских беспилотников ВСУ в Босфоре
Минобороны сообщило об отбитой атаке морских беспилотников ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море
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Надводные украинские беспилотники атаковали экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ России в районе Босфора в исключительной экономической зоне Турции, атака была успешно отражена, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
После терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» ВС России осуществляются мероприятия по защите подобных объектов, говорится в Telegram-канале МО.
«Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», – сказал Конашенков.
Катера противника были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее Босфора. «Иван Хурс» продолжает выполнение своих задач.
Момент уничтожения беспилотников попал на видео. На кадрах видно приближение беспилотного быстроходного катера, по нему ведется огонь с российского корабля.
Ранее командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов сообщал, что ВСУ направили усилия на проведение атак по объектам Черноморского флота.
Во Франции назвали «неожиданного» союзника России в борьбе с США
AgoraVox: Бразилия призвала отказаться от доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении России и Китая
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Бразилия предлагает создать единую валюту стран БРИКС для отказа от американского доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, сообщил франкоязычный новостной сайт AgoraVox.
Обозреватель издания Александр Лемуан констатировал, что использование доллара внутри БРИКС становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС актуализировался в связи с ожидаемым скорым расширением организации. О своем желании присоединиться к БРИКС заявили Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ, напомнил Лемуан.
Как считает автора материала, Бразилия и ЮАР предлагают ввести общую валюту БРИКС из-за опасений, связанных с сильной зависимостью этих стран от американского доллара. Более того, обозреватель издания уверен, что санкции стран Запада мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Китаем и Россией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России в битве с долларом появились союзники.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
Богомолов осудил скорбящую о безмятежной жизни элиту
Режиссер Богомолов написал статью с осуждением скорбящей о безмятежной жизни элите
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Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.
Статья Богомолова под названием «Диетическое горе» опубликована на сайте РИА «Новости». В ней режиссер рассуждает о наличии в России мира «особых русских». «Они не умнее прочих, … не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Часто богаче или образованнее», – пишет Богомолов, отмечая, что все это не делает их особыми. Непохожими на других эти люди стали из-за «сознания себя особыми», пишет режиссер.
По словам Богомолова, «особые» делятся на два подкласса: люди при деньгах и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. Большая часть этих людей называют себя европейцами, исповедуют идеи демократии и равенства, однако на деле презирают своих недостаточно успешных, «темных» сограждан. Объединяет два этих класса «одиночество в собственной стране», «и те и другие … неистово презирают собственный народ», – пишет Богомолов.
Он отмечает, что начало спецоперации заставило страдать эту «элиту» еще больше, поскольку прошлая беззаботная жизнь оказалась утеряна. Теперь, пишет Богомолов, эти люди оплакивают свои винировые улыбки и безмятежную жизнь.
В то же время режиссер подчеркивает, что сейчас не время горевать по утраченному прошлому, поскольку поезд истории уже давно идет по другим рельсам. Он призывает эту элиту выйти из своего узкого сообщества, отбросить презрение к своей стране и народу и начать работать.
Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного
Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного
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Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.
У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.
«Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».
Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.
По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.
Российский офицер сравнил жестокость ВСУ в Артемовске и Мариуполе
Российский офицер «Хохол»: ВСУ в Артемовске действовали более жестоко, чем в Мариуполе
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ВСУ во время боев за Артемовск вели себя по отношению к мирным жителям более жестоко, чем в Мариуполе, заявил офицер одного из подразделений ВС России с позывным «Хохол».
Во время освобождения Мариуполя он участвовал в городских боях и осаде завода «Азовсталь».
По его словам, в Артемовске ВСУ действововали грубее, чем в Мариуполе: они сгоняли гражданских в одно место и закидывали их гранатами или приводили мирных жителей на определенные этажи и, прикрываясь ими, устраивали огневые точки, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это сильно затрудняет продвижение российских штурмовиков, поскольку они не могут вести огонь по местам нахождения мирных жителей.
«Насилия (от украинских военных) стало больше. И больше стало безнаказанности. Они прекрасно понимают, что эти территории удержать не смогут, и, уходя ... уничтожают все на пути. Гражданские для них такие же враги. Поэтому насилие стало серьезней, да», – заключил собеседник агентства.
Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин установил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий Артемовска.
Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени
Уникальные модули для размещения российских военных, находящихся в зоне спецоперации, разработали и собрали в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства региона.
Как рассказали специалисты, идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко, когда он во время рабочей командировки на территории спецоперации осматривал пункты временной дислокации бойцов и искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую, передает Ura.ru.
В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео уточняется, что модули имеют легкий вес и простой способ установки – их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи.
Отмечается, что в один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов у укрытий нет.
Также в инфоцентре правительства указали, что конструкция здания позволяет вести наблюдение, а на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри установлен люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Кроме того, есть место для хранения оружия и установки печки.
Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.
Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов.
Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении.
Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
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Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.
Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.
Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.
Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».
Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.
Шойгу предупредил о предельно жесткой реакции Москвы на теракты Киева
Глава Минобороны Шойгу: Москва продолжит оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева
Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения России в Белгородской области, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, на подобные действия ВСУ и в дальнейшем Москва будет реагировать оперативно и предельно жестко, передает ТАСС.
Шойгу напомнил, что вторгнувшееся 22 мая на территорию России в районе пункта пропуска Козинка Белгородской области подразделение украинского националистического формирования было заблокировано и разгромлено, а оставшиеся националисты были полностью ликвидированы.
«Уничтожено более 70 террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», – подчеркнул он.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
ФСБ задержала конструктора предприятия ОПК за госизмену в Ростове-на-Дону
ФСБ: В Ростове-на-Дону за госизмену задержан конструктор предприятия ОПК
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ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который передавал военной разведке Украины данные о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и личного состава ВС России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Согласно сообщению ЦОС, ФСБ была задокументирована, а затем пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий ОПК, расположенных в Ростове-на-Дону. В период с февраля по апрель 2023 года подозреваемый в ходе переписки в мессенджерах с сотрудником ГУР Минобороны Украины, выполняя его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и размещенного в городе личного состава ВС России, передает ТАСС.
СУ ФСБ возбудило уголовное дело по статье госизмена в форме шпионажа. Инженеру грозит вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, в апреле Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену, а также о лишении свободы до 20 лет за диверсии и терроризм.