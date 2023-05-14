В Кремле считают очевидной причастность Киева к убийствам россиян

Песков: Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян

Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».

По словам Пескова, однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем, передает ТАСС.

Он указал, что Украина фактически стала государством – спонсором терроризма и заверил, что Россия будет учитывать это, выстраивая линию своего поведения.

Песков добавил, что подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту президента Владимира Путина в его решении начать специальную военную операцию, а наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений.

По оценке Пескова, эти слова «беспрецедентны по своей сущности» и должны быть осуждены, в том числе на Западе.

Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».

Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».