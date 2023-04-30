Американский разведчик: США убегут с Украины

Экс-разведчик США Риттер: Американцы уйдут с Украины и оставят ее разбираться самостаятельно

После того, как США бросят Украину, жители страны останутся сами по себе, заявил на YouTube-канале Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, Белому дома не придется иметь дело с ужасными последствиями, так как они просто убегут от схватки, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме, передает РИА «Новости».

«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, можно по-разному назвать. А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что «будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу», и рискнули всем, что у них есть, оказываются сами по себе», – подчеркнул Риттер.

Также экс-разведчик напомнил, что политика Штатов в Афганистане закончилась позором и унижением, однако Вашингтон избежал платы за это.

«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», – заключил Риттер.

Ранее официальный представитель экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чжан заявил Daily Caller, что Белый дом «пытается одурачить американский народ за свой провальный вывод войск из Афганистана».

До этого Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

