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Байден встретился в Вашингтоне с семьей Гершковича
Белый дом: Президент США Байден встретился с родственниками арестованного в РФ за шпионаж американца Гершковича
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Американский президент Джо Байден встретился в Вашингтоне с родственниками арестованного в России за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, сообщил пресс-пул Белого дома.
Как сообщается, родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, а также его сестра Даниэль Гершкович встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден, передает ТАСС.
Пресс-пул Белого дома также сообщил, что американский лидер и его супруга встретились с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и ее женой Шерелл. Грайнер ранее была осуждена в РФ за контрабанду наркотиков и в декабре прошлого года вернулась в США в результате договоренности между Москвой с Вашингтоном о ее обмене на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием.
Напомним, в четверг Россия отклонила запрос США на посещение консулом Гершковича.
Захарова ответила на слова посла США об «отсутствии разногласий» с народом России
Захарова: Российский народ убивают по наводке США, на их деньги и из их оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания посла США в Москве Линн Трейси о том, что несмотря на разногласия между Вашингтоном и Москвой, у Соединенных Штатов якобы нет разногласий с народом России.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что российский народ «убивают по наводке Соединенных Штатов», из американского оружия и на деньги США, «руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами» в результате госпереворота, который срежиссировали Соединенные Штаты.
Она также назвала «редкой удачей газеты «Коммерсант» возможность поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Особенно на фоне того, что Линн Трейси пообещала «не отменять народ России», подчеркнула Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами объяснил Линн Трейси причины конфликта на Украине.
Пригожин пообещал приостановить огонь в Артемовске на время поездки прессы из США
Пригожин: На время поездки прессы из США артиллерийский огонь в Артемовске приостановят
Артиллерийский огонь в Артемовске (украинское название – Бахмут) с российской стороны будет приостановлен на время поездки американских журналистов, которых в город привезут вооруженные силы Украины, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, заявление которого опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил о принятом решении приостановить огонь артиллерии, чтобы журналисты из Соединенных Штатов «могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», передает ТАСС.
Пресса – это святое, отметил Пригожин, добавив, что «они тоже своего рода военкоры».
При этом он предостерег украинских военных от попыток под прикрытием американских журналистов подтянуть в Артемовск резервы. «Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай», – сказал Пригожин.
В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Американский разведчик: США убегут с Украины
Экс-разведчик США Риттер: Американцы уйдут с Украины и оставят ее разбираться самостаятельно
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После того, как США бросят Украину, жители страны останутся сами по себе, заявил на YouTube-канале Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Белому дома не придется иметь дело с ужасными последствиями, так как они просто убегут от схватки, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме, передает РИА «Новости».
«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, можно по-разному назвать. А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что «будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу», и рискнули всем, что у них есть, оказываются сами по себе», – подчеркнул Риттер.
Также экс-разведчик напомнил, что политика Штатов в Афганистане закончилась позором и унижением, однако Вашингтон избежал платы за это.
«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», – заключил Риттер.
Ранее официальный представитель экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чжан заявил Daily Caller, что Белый дом «пытается одурачить американский народ за свой провальный вывод войск из Афганистана».
До этого Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Россия отклонила запрос посольства США на посещение консулом Гершковича
Россия отклонила запрос посольства США на посещение консулом журналиста Гершковича
Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение арестованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича 11 мая, сообщили в МИД.
Решение принято на фоне ситуации с невыдачей виз российским журналистам для поездки на заседание Совбеза ООН, прошедшего в Нью-Йорке.
В ведомстве добавили, что запрос на консульское посещение американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется, передает РИА «Новости».
Сейчас также прорабатываются и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет уведомлена, добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам, но когда самолет делегации России уже взлетел.
США ввели санкции против ФСБ России за «незаконное удержание» американских граждан
Вашингтон ввел санкции против Федеральной службы безопасности России за «незаконное удержание» американских граждан, заявил Минфин страны.
ФСБ внесли в список подсанкционных организаций из-за мер в связи с «незаконным удержанием» граждан США, передает РИА «Новости».
ФСБ уже находится в четырех санкционных списках. В США оправдали введение санкций тем, что ФСБ якобы участвовала в процессе «незаконного удержания» граждан.
Указано, что Служба «многократно» участвовала в «арестах, расследованиях и заключениях» американцев в России.
Ранее в Госдепе заявили, что продолжат вводить санкции против Москвы.
Такер Карлсон обогнал по просмотрам ролик Байдена с заявлением о выдвижении на новый срок
Видеозапись телеведущего Такера Карлсона после ухода с Fox News в Twitter собрала более 62 млн просмотров, что на 20 млн больше, чем у ролика, где президент США Джозеф Байден объявил о своем участии в следующих президентских выборах.
Карлсон опубликовал первое видео после ухода с Fox News 26 апреля, на сутки позже, чем заявление Байдена, передает РИА «Новости».
На данный момент ролик Карлсона набрал 62,3 млн просмотров, а ролик Байдена – 42 млн просмотров.
Напомним, Такер Карлсон в своих выступлениях критиковал Джо Байдена, и в он ушел с Fox News.
В одном из обращений журналист заявил, что в американских СМИ запрещены ряд важных тем, включая гражданские свободы, вопрос демографии, корпораций, природных ресурсов и другие.
Военный эксперт Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16
Украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче киевскому режиму таких самолетов будет принято, заявил военный аналитик Майкл Пек.
Для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, нужно устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели, заявил Пек изданию Business Insider, передает РИА «Новости».
Многие аэродромы, находящиеся в распоряжении киевского режима, имеют слишком короткую взлетно-посадочную полосу для разгона F-16 с полной нагрузкой.
При этом российские военные имеют все возможности для отслеживания начала работ по ремонту аэродромов и нанесения по ним ударов. Все действия по подготовке хорошо наблюдаются с российских спутников, отметил Пек.
Также военный эксперт указал, что все подконтрольные Киеву аэродромы расположены в зоне удара баллистических и крылатых ракет, и таких ударов не было, поскольку отсутствовала серьезная угроза со стороны ВВС Украины.
В апреле в Пентагоне заявляли, что американской стороне придется потратить полтора года на поставки киевским властям F-16, если такое решение будет принято.
Россия заявила протест США
МИД: Старшему дипломату посольства США вручили ноту протеста в связи с визами для СМИ
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Старший дипломат американского посольства в четверг был вызван в МИД, ему сделан официальный демарш в связи со срывом оформления виз представителям СМИ журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В заявлении МИД, опубликованном в Telegram, говорится, что нота вручена старшему дипломату американской дипмиссии по поводу провокационных действий дипломатического представительства США. Отмечается, что журналисты должны были сопровождать Лаврова во время российского председательства в СБ ООН.
Старшему дипломату США заявили, что подобный саботаж, который ставит целью воспрепятствование нормальной журналистской работе, без ответа не останется.
В этой связи МИД проинформировал посольство США, что его запрос на консульское посещение 11 мая корреспондента газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России по обвинению в шпионаже, отклоняется.
Ранее Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
В одной из школ США запретили делить детей на «девочек» и «мальчиков»
В одной из школ в штате Вермонт объявили, что с пятого класса не нужно употреблять слова «мальчик» и «девочка», вместо этого рекомендовано использовать термины «лицо, выделяющее сперму» и «лицо, выделяющее яйцеклетки», сообщает канал Fox News.
Это требование выдвинул школьный округ Эссекс-Уэстфорд, передает РИА «Новости».
Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что порой кажется, что происходящее шутка, и кто-то об этом скажет, но этого не случится.
Также Габбард рассказала, что учителя говорят детям, что «объективной правды не существует, правда – это когда вы чувствуете, что это правда». Ранее ВОЗ сообщила о намерении обновить свое руководство по учету гендера, отметим, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами».
WSJ: Взрыв единственного завода пороха и поставки Украине сделали Пентагон уязвимым
Американский оборонный сектор оказался в состоянии упадка в результате взрыва критически важного завода, производившего особый тип пороха, а также военной поддержки Украины, пишут СМИ США.
Обозреватель The Wall Street Journal Гордон Лаболд пояснил, что из-за взрыва завода США лишились единственного отечественного источника взрывчатых веществ. На него Пентагон опирался при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет Tomahawk («Томагавк»), передает РИА «Новости».
По словам автора публикации, взрыв, прогремевший на заводе дымного пороха в Миндене, штат Луизиана, в 2021 году серьезно ударил по военному сектору США, который, как подчеркнул Лаболд, находится в большой зависимости от «оборонных фирм низкого уровня».
Многие небольшие оборонные предприятия, поясняет автор статьи, испытывают финансовые трудности, поскольку заказы Пентагона являются нерегулярными. В итоге это привело к тому, что работа многих компаний стала убыточной, они вынуждены были закрыться. Теперь властям США, продолжает автор, приходится закупать необходимые материалы «как у союзников, так и у противников».
Однако не только это нанесло ущерб американскому боезапасу. Военное спонсирование Украины, пишет WSJ, привело к тому, что США и их союзники практически истощили свои собственные запасы, в частности, амуницию для 155-миллиметровых гаубиц.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников посетовал на то, что Соединенные Штаты очень прагматичны и в вопросах предоставления Киеву вооружения «считают деньги».
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса задействовали против России с началом спецоперации на Украине.
The Scotsman: Зеленскому дали полгода для успеха в конфликте
The Scotsman: Зеленскому дали еще шесть месяцев для успеха в конфликте
Страны Запада дали президенту Украины Владимиру Зеленскому еще полгода, чтобы достичь в военных действиях приемлемого результата, выразил мнение в газете The Scotsman британский экс-дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси.
По его мнению, в случае, если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад надавит на Зеленского, чтобы последний подготовился к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Уилласи-Уилси отметил, что Зеленский и сам понимает, что США и ЕС довольно сильно устали от военных действий и давно обеспокоены ее политическими и экономическими последствиями для своих стран.
Автор добавил, что больше всех в завершении конфликта заинтересован американский президент Джо Байден, который очень не хотел бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах.
«В идеале Байден хотел бы, чтобы война закончилась к концу 2023-го, до того, как в начале 2024 года в США начнутся праймериз. В противном случае это будет означать переговоры о мире», – подчеркнул эксперт.
В заключение Уилласи-Уилси отметил, что у Зеленского осталось всего полгода, чтобы продемонстрировать какие-либо успехи на фронте, в противном случае Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров.
Тем временем спикер МИД Мария Захарова сообщила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
Глава ФРС США восхитился Набиуллиной
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина эффективно выполняет работу, поэтому стране удалось избежать краха экономики.
Признание прозвучало во время беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые дозвонились до главы ведомства и представились украинским президентом Владимиром Зеленским.
По словам Пауэлла, избежать последствия санкций удалось благодаря действиям главы ЦБ России. Набиуллину глава ФРС США назвал «осведомленной и умной». Также Пауэлл назвал санкции США бессмысленными. Запись разговора опубликована на RuTube-канале блогеров.
Ранее в Германии заявили о бесполезности ввода санкций против российского воздушного пространства, так как оно продолжает активно использоваться.
Посол США заявила о планах Вашингтона принять меры после приостановки Россией ДСНВ
Посол США Трейси: Вашингтон примет контрмеры в связи с приостановкой Россией ДСНВ
В интересах стратегической стабильности США продолжат содействовать сохранению общей прозрачности данных об уровнях ядерных сил и их расстановке, контрмеры будут приняты по результатам оценки «влияния российских нарушений на национальную безопасность США», заявила американский посол в Москве Линн Трейси.
Она отметила, что взаимное соблюдение ДСНВ укрепляет безопасность США, России и всего мира, поэтому Вашингтон работает над сохранением договора, пишет «Коммерсант».
Трейси подчеркнула, что США уведомили Россию о том, что не будут предоставлять информацию в рамках полугодового обмена данными. По ее словам, Вашингтон продолжит анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ, при этом контрмеры будут приняты по результатам оценки «влияния российских нарушений на национальную безопасность США». Также будет принята во внимание стратегия по возврату России к выполнению ДСНВ.
Ранее глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе заявила, что США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и приступила к обсуждению нового договора об ограничении ядерных вооружений.
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно.
Китай забрал у США свою панду
Китай забрал у США свою панду – посланника дружбы стран
Большая панда по кличке Я Я, которая проживала в Соединенных Штатах последние 20 лет, вернулась на самолете в Китай, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что символ дружбы двух стран прибыл специальным грузовым самолетом, приземлился в шанхайском аэропорту «Пудун», в полете провел 16 часов, передает РИА «Новости».
Большая панда – неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тыс. панд. В неволе за пределами Китая в настоящее живут только около трех десятков панд – в частности, в России, Австрии, Австралии, Германии, Испании, США, Таиланде и Японии.
Ранее сообщалось, что в соответствии с первоначальными договоренностями Я Я должна была оставаться в США в течение десяти лет, но в 2013 году соглашение продлили еще на десять. В декабре стало известно, что Китай решил вернуть Я Я на родину.
Пентагон подписал контракт на производство Lockheed Martin ракет GMLRS на 4,7 млрд долларов
Американское военное ведомство заключило контракт с Lockheed Martin по производству реактивных ракет GMLRS на сумму 4,791 млрд долларов, заявили в министерстве.
Контракт планируется завершить в октябре 2026 года, площадки для производства определят позднее, заявили в Пентагоне, передает РИА «Новости».
Снаряды GMLRS дальностью поражения до 80 километров США в больших объемах поставляют Украине. Они используются, в частности, для установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ранее СМИ сообщали, что Lockheed Martin не может увеличить производство снарядов GMLRS для РСЗО HIMARS, поставляемых киевскому режиму, поскольку компании не хватает оборудования и рабочих.