Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК

СК: Дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передано для расследования в центральный аппарат СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в ведомстве, по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело о взрыве в кафе, возбужденное ГСУ СК по Петербургу по статье «убийство общеопасным способом», передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России, передает ТАСС.

Ранее Минздрав сообщил, что в Санкт-Петербурге число пострадавших в результате взрыва, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, возросло до 32 человек.

Напомним, в кафе, где произошел взрыв, проводили творческий вечер военкора Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). СМИ сообщают несколько версий, касающихся задержания подозреваемой.