Артиллерийским ударом под Херсоном уничтожены 23 военных и 12 автомобилей ВСУ

ВСУ в ролике на английском пообещали оккупировать украинские земли

Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет украинским войскам оккупировать Украину, ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

В ролике Резников катается на западных бронемашинах. Как сообщает РИА «Новости», текст в видео гласит: «Это оружие помогает нам оккупировать украинские территории» (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).

Кроме того, автор ролика попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Штатами помощи несуществующее слово «unswalking», сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.

Позднее ролик был удален и заменен новым с более связным текстом. Согласно ему, западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность Штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.