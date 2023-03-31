Артиллерийским ударом под Херсоном уничтожены 23 военных и 12 автомобилей ВСУ

Аргентина принялась выгонять россиян

Дипломат Полин сообщил об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин.

Полин также сообщил об участившихся отказах в оформлении россиянам видов на жительства, отменах уже выданных. Выносятся предписания «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации», сообщил он. Полин сказал, что сейчас речь идет о нескольких десятках таких случаев, передает ТАСС.

Аргентина утверждает, что действует в рамках соглашения с Россией, по которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут находиться в стране «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».

Иностранные туристы, приезжающие в Аргентину, по истечении трех месяцев нахождения в стране могут запросить продление пребывания у миграционных служб, передает РИА «Новости».

В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с гражданами других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно российские граждане», сказал Полин.

У россиян есть возможность подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. Без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины.

Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан России. Сообщалось, что миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.