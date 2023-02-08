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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 6 тыс. 957 человек
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Число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 6 тыс. 957 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям.
По уточненной информации, в результате землетрясения погибли 6 тыс. 957 человек, ранения получили 38 тыс. 224 человека, передает ТАСС.
Кроме того, сейсмологи зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 4,6.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 5:52 по времени UTC (8:52 по Москве) в 58 км к северо-западу от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине 0 километров. За ним последовали еще семь афтершоков на территории Турции магнитудой от 2,5 до 4,4.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло
новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться
несколько лет.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции
Спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев.
По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.
Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.
Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.
Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину.
Пожар в турецком порту Искендерун потушен
Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.
Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.
Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших
Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.
Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.
Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.
Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.
Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.
Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.
В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0.
В Турции число погибших превысило 3,5 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, природная катастрофа затронула более 13 млн граждан страны, став одним из самых крупных мировых бедствий, передает ТАСС.
Президент добавил, что произошедшие подземные толчки привели к колоссальным разрушениям. Центром стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, в которых проживали 13,5 млн человек.
Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек
Количество погибших в результате землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек, сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
В ведомстве отметили, что число раненых при этом выросло до 37 тыс. 11 человек, передает РИА «Новости».
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
В Турции число погибших выросло до 5,5 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5434, а число раненых составило 31 777 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Ранее сообщалось, что число погибших составило более 4,5 тыс. человек. Число пострадавших возросло с 26 тыс. до 31 тыс. человек, передает ТАСС.
Такое большое число погибших насчитывается, в том числе, из-за 455 повторных подземных толчков. Магнитуда землетрясения имела мощность от трех до шести.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.
Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет
Афтершоки после сильного землетрясения на Ближнем Востоке могут продолжаться еще несколько лет, сообщил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.
По словам эксперта, это долгий процесс, подобно тому, как в России перемещаются Сибирская и Амурская плита и между ними возникают зоны трения, так и в Турции смещаются Анатолийская и Аравийская плиты, и последняя давит на первую. Гладкочуб пояснил, что в результате образовался разлом, где накопилось много деформаций, которые будут разгружаться таким путем, передает ТАСС.
Он добавил, что дать четкий краткосрочный прогноз невозможно, так как все данные строятся на повторяемости землетрясений определенной силы. Так, по его словам, если в каком-либо районе было землетрясение магнитудой 4,5, значит, потенциально оно может повториться через 200 лет.
Как отметила сейсмолог и доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина, афтершоки в зоне землетрясения в Турции сохранятся примерно на полтора года, передает «Газета.Ru».
«Крупные с магнитудой около 8 баллов в Турции происходят примерно раз в 30 лет», – добавила она.
Также в МГУ рассказали, что российские ученые предсказали время турецкого землетрясения, однако немного ошиблись с регионом. Люсина добавила, что сейсмологам очень трудно предсказать сразу три параметра землетрясения: энергию, координаты и время.
«Земля – настолько сложный механизм. Все процессы, происходящие в очаге землетрясения, настолько нелинейные, что там и химические процессы происходят, и геологические, и физические», – резюмировала Люсина.
Афтершок – толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. Их количество и интенсивность со временем уменьшаются, а продолжительность проявления может длиться месяцами.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.
Пашинян сообщил Эрдогану об отправке спасателей в зону бедствия
Премьер Армении Пашинян сообщил по телефону Эрдогану об отправке спасателей в Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправляются в зону бедствия, и выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения.
Кабмин Армении сообщил, что Пашинян позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения в Турции. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из Еревана готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасатели Армении, передает ТАСС.
В свою очередь президент Турции поблагодарил Никола Пашиняна за помощь, отметив, что турецкое правительство высоко ценит поддержку Еревана, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами, передает РИА «Новости».
Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Ранее стало известно, что спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней.
Число погибших от землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс. человек.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Среди погибших есть россиянин.
Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.
МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендеруна
МЧС России сообщило об отправке в Турцию самолета-амфибии для тушения пожара в порту Искендеруна
МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200, который поможет тушить пожар в порту Искендеруна, сообщает пресс-служба ведомства.
Самолет вылетает в ответ на обращение турецкой стороны, он поможет при тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна после землетрясения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что общая площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров. Мощный пожар в порту на юго-востоке республики продолжает разрастаться. Часть контейнеров с грузом перевернулись после природной катастрофы.
В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 4,5 тыс. человек
Число погибших после мощного землетрясения на юго-востоке Турции превысило более 4,5 тыс. человек, сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС Турции Орхан Татар.
Всего пострадали более 26 тыс. граждан страны. Он добавил, что после первых подземных толчков в Турции было зарегистрировано еще 455 повторных, которые имели магнитуду от трех до шести, передает ТАСС.
Землетрясение задело 10 провинций, вокруг которых три месяца будет действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный по поручению президента республики Реджепа Эрдогана.
На место трагедии вылетел самолет МЧС России, спасатели будут работать в стране 10 дней.
Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС
Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС, затронуты несколько провинций, в них введено чрезвычайное положение.
В зону ЧС попали десять провинций, в которых на три месяца ввели чрезвычайное положение, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что всего в результате природной катастрофы пострадали 13 млн человек, которые проживали в этих десяти провинциях.
Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 3,7 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 3,7 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 3 703, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.
Пострадавшими стали 22 286 граждан Турции, добавил он, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зона вокруг места землетрясения в течении трех месяцев будет считаться зоной чрезвычайного положения. Эпицентром природной катастрофы стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше. Всего задето 10 провинций.
Во вторник самолет российского МЧС приземлился в турецком аэропорту, спасатели будут работать на месте катастрофы в Турции 10 дней.
Россия решила отправить в Турцию дополнительную группировку спасателей
Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей
Дополнительная группировка спасателей будет направлена в пострадавшую от землетрясения Турцию по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили в пресс-службе ведомства.
По сообщению пресс-службы, в настоящий момент спасатели ведомства готовятся к вылету в Турцию по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, передает ТАСС.
Ранее спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.