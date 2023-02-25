Кириенко провел встречу с педагогами-наставниками победителей конкурса «Большая перемена»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с педагогами-наставниками победителей третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Встреча прошла на площадке санаторно-курортного комплекса Mriya Resort&SPA, в мероприятии приняли участие более 500 учителей. Участники проходили тренинги по командообразованию, а также посещали мотивационные встречи.

«Это настоящие профессионалы и люди, заслуживающие колоссального уважения и огромной благодарности не только своих воспитанников и их родителей, но и общества, а также страны. Я рад возможности сегодня встретиться и сказать слова благодарности», – приводит слова Кириенко ТАСС.

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» в 2022 году объединило все детские движения и молодежные организации в одну команду.

«Сегодня проект «Большая перемена» стал частью Российского движения детей и молодежи. Идет развитие и формирование движения, а оно изначально строится на таком партнерском принципе, когда дети сами являются авторами вместе с педагогами», – сказал Сергей Кириенко.

Он отметил работу педагогов, находящихся на линии фронта, которые продолжают воспитывать молодежь.

«Не менее важно, что то, чем занимаются сегодня наши педагоги, – это тоже линия фронта, линия фронта за будущее. И собравшиеся сегодня здесь педагоги, которые воспитали очень ярких талантливых ребят <...> это настоящие профессионалы, люди, которые заслуживают колоссального уважения и огромной благодарности не только от своих воспитанников, их родителей, но и от общества и страны в целом», – сказал Кириенко.

Он напомнил об объявленном 2023 годом учителя и наставника.

«Будущее, конкурентоспособность, суверенитет России в том числе определяется тем, во что будет верить подрастающее поколение россиян, какие ценности они будут разделять, насколько они вырастут настоящими патриотами своей страны. И с этой точки зрения роль педагога, роль наставника, ответственность государства не только за передачу знаний, но и за воспитание - высочайшая», – отметил Кириенко.

Напомним, конкурс «Большая перемена» стал самым массовым в России. В минувшем году к нему присоединились 4 млн участников.

Позже Кириенко заявил, что процедура вручения первого паспорта в России должна запомниться и стать поводом для гордости.

«Понятно, что родившийся в России любой человек – гражданин по праву рождения, но все-таки получение символа этого гражданства, паспорта гражданина РФ – это момент, который должен запоминаться человеку в жизни. И это значит, что совсем по-другому выстроить саму эту церемонию, чтобы она была такой, чтобы оставалась в памяти и была поводом для гордости. Я уверен, что мы это обязательно сделаем», – сказал Кириенко.