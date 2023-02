В Париже на акциях протеста начались беспорядки Во Франции объяснили слова Макрона о недопустимости победы России 12 февраля 2023, 16:55 Текст: Ольга Иванова

Слова французского президента Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине не говорят о том, что Франция участвует в конфликте, заявил министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в эфире радио «Франс энтер». Он подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не ведет войну против России, передает ТАСС. «Мы поддерживаем Украину, которая подверглась нападению со стороны России и которая законно пытается восстановить целостность своей территории, чтобы бомбежки и боевые действия прекратились», – заявил Веран. В среду президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он заявил, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне». Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву 11 февраля 2023, 20:00

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт. Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным. «Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста. Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы. Между тем, СМИ предполагают, что Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград». По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках. Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел». Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб. Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза. Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов. Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании ВМБ РФ Associated Press: Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы 12 февраля 2023, 05:32 Текст: Антон Никитин

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщило Associated Press. По словам одного из суданских чиновников, представители России в ходе визита в Судан главы МИД РФ Сергея Лаврова развеяли все имевшиеся у них опасения, передает ТАСС. Как сообщается, теперь соглашение будет ожидать ратификации, для этого необходима реализация подписанного в декабре 2022 года рамочного соглашения между военным руководством Судана и рядом партий и объединений гражданского общества. По его условиям, в ближайшее время должен быть избран премьер-министр из представителей гражданских организаций, подписавших документ. С момента избрания главы правительства вводится двухлетний переходный период, который должен завершиться всеобщими выборами. Указывается, что президент Судана также будет избран из гражданских лиц. Он же (президент) станет главнокомандующим вооруженными силами страны. Напомним, 1 июля 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации. Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. В сентябре 2021 года источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской ВМБ в Порт-Судане. Новости СМИ2 Захарова назвала бесноватой блогера Белоцерковскую за фейк о тушенке 11 февраля 2023, 21:36 Текст: Вера Басилая

Представитель МИД Мария Захарова назвала блогера Нику Белоцерковскую (признана иноагентом) бесноватой за слова о том, что в российских магазинах якобы продают муляжи продуктов. Белоцерковская (признана иноагентом) заявила, что в России в магазинах начали появляться «муляжи банок с тушенкой», полки в маркетах – якобы пустые, а единственная настоящая банка тушенки стоит 1 тыс. рублей, передает Ura.ru. «Бесноватая, ей Богу. Муляжи тушенки», – отреагировала в своем Telegram-канале Мария Захарова. Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Названа причина разгерметизации грузовика «Прогресс МС-21» Крикалев сообщил, что на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования 11 февраля 2023, 20:11 Текст: Вера Басилая

Утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле «Прогресс МС-21» на Международный космической станции, разгерметизация не повлияет на работу экипажа МКС, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, на грузовике, пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, такая же примерно ситуация произошла с кораблем «Союз МС-22» в середине декабря, передает ТАСС. Крикалев заявил, что место утечки теплоносителя пока не удалось осмотреть, пока нет возможности получить информацию, как выглядит повреждение, что стало причиной, Роскосмосу предстоит подумать, как решить этот вопрос. В Роскосмосе также заверили, что разгерметизация «Прогресса МС-21» не повлияет на работу экипажа МКС. Грузовик собирались расстыковать и спустить с орбиты за два дня до пуска корабля «Союз». Ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет 18 февраля, он изолирован от МКС. Космонавт Дмитрий Петелин рассказал, что обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме. Новости СМИ2 Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины 11 февраля 2023, 18:00 Текст: Кристина Цыцура

Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера. Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон. Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны. Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора под Артемовском Пригожин: Поселок городского типа Красная Гора под Артемовском взят российскими силами 12 февраля 2023, 10:58

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Поселок городского типа Красная Гора, располагающийся под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР), был взят российскими силами, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Красная Гора, передает ТАСС. В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери. Напомним, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально. Новости СМИ2 Министр обороны Канады объяснила решение сбить неопознанный объект Министр обороны Канады Ананд: Сбитый неопознанный объект летел на высоте около 12 км и мог угрожать гражданской авиации 12 февраля 2023, 04:31

Текст: Антон Никитин

Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект летел на высоте примерно 12,1 км и представлял потенциальную угрозу безопасности воздушных судов гражданской авиации, сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд. Глава оборонного ведомства заявила, что объект летел на высоте примерно 40 тыс. футов (12,1 км), незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, объект был сбит примерно в 100 милях (160 км) от границы Канады и США над территорией Канады в центральной части региона Юкон, передает ТАСС. Ананд уточнила, что объект был небольшого размера и имел цилиндрическую форму, он был меньше того, что сбили американцы на прошлой неделе у побережья штата Южная Каролина. Глава Минобороны добавила, что в настоящее время проводится операция по подъему сбитого объекта, начато расследование, к которому привлечены сотрудники Вооруженных сил Канады и национальной полиции. Кроме того, Канада работает с США по этому инциденту. В частности, Ананд провела разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с президентом США Джо Байденом. Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22. В Пентагоне сообщили, что сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект изначально был обнаружен в небе над Аляской. Мэр Мариуполя предложил создать в городе базу ЧФ РФ Мэр Мариуполя Моргун выразил надежду на появление в городе базы ЧФ России 12 февраля 2023, 07:59

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Мэр Мариуполя Олег Моргун выразил надежду на появление в городе базы Черноморского флота России. По словам Моргуна, база Черноморского флота могла бы быть создана на Азовском судоремонтном заводе, где сохранилось много всего необходимого, в том числе пирсы, доки, административные здания и даже станки 12-метровые, которые валы точат. Он выразил уверенность, что все это будет работать, передает РИА «Новости». Азовский судоремонтный завод в Мариуполе специализируется на судоремонте, судостроении, машиностроении. Сейчас Черноморский флот РФ имеет базы в Севастополе и Новороссийске. Напомним, в январе врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что в Мариуполе будет восстановлена работа Азовского судоремонтного завода и порта. Новости СМИ2 Российский олимпиец решил выступать за Палестину ФКСР: Представлявший Россию на двух Олимпиадах всадник Туганов будет выступать за Палестину 12 февраля 2023, 11:30

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Член сборной России по конному спорту Владимир Туганов принял спортивное гражданство Палестины, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР). Как сообщили в ФКСР, Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, переход выполнен в рамках всех формальных процедур, необходимых для этого, кроме того 61-летний спортсмен подал официальные заявления по освобождению его от поста вице-президента Федерации конного спорта России, передает ТАСС. Ранее латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства. Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной 11 февраля 2023, 18:41

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери. Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах. Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции. «В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения, сложилась непростая ситуация, противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории. Новости СМИ2 Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции 12 февраля 2023, 14:40

Фото: «Роскосмос»

Текст: Валентина Григоренко

Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции. В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции. На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости». Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции. Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров. МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове Конашенков: ВКС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове 12 февраля 2023, 15:28

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

ВКС России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. В.А. Малышева в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева, передает ТАСС. Конашенков рассказал также, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Он рассказал также, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В частности, по его словам, в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ». Конашенков заявил также, что на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира». Новости СМИ2 Пригожин пообещал отомстить за расстрелянных ВСУ российских военнопленных Пригожин прокомментировал видео с расстрелом ВСУ безоружных российских военнопленных 11 февраля 2023, 18:55

Фото: @rt_russian

Текст: Вера Басилая

Месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных. Пригожин заявил, что мстить ЧВК «Вагнер» за расстрел безоружных российских военных будет только законными с точки зрения войны методами, штурмовые отряды уничтожают врагов только во время боя, передает RT. Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными. В МИД России заявили, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур. Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком. Лавров: Официальные лица в США признали своих рук делом взрывы на «Северных потоках» 12 февраля 2023, 15:28

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Американские официальные лица признают, что взрывы на «Северных потоках» – их рук дело, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвященному теме «Россия и мир». Он подчеркнул, что официальные лица США теперь даже с удовольствием говорят о взрывах на «Северных потоках», сообщает РИА «Новости». По словам Лаврова, США сделали это, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях. Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков». Новости СМИ2 ВОЗ предупредила об очень высоком риске распространения в мире холеры Всемирная организация здравоохранения расценила как очень высокий риск распространения в мире холеры 11 февраля 2023, 23:57

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в Женеве информационном бюллетене расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры. Как отмечает ВОЗ в информационном бюллетене, по состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания, и, согласно прогнозам, в ближайшие месяцы таких стран может стать больше, передает ТАСС. В ВОЗ констатировали, что с 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Во всемирной организации отметили, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий, учитывая увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов. Как пояснили в ВОЗ, поскольку в соответствии с сезонными моделями большие части мира в настоящее время находятся в периоде низкой или межэпидемической передачи, это число может увеличиться в ближайшие месяцы. Особую обеспокоенность у всемирной организации вызывает высокая смертность, связанная с холерой. Многие страны сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы. В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке – 2,9%, что представляет собой значительное превышение допустимого уровня, составляющего менее 1%, и является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие. При этом, согласно предварительным данным, аналогичная тенденция имеет место в 2022 и 2023 годах, констатировали в ВОЗ. В организации напомнили, что за последние два столетия в мире было зарегистрировано семь пандемий холеры. Считается, что седьмая пандемия, продолжающаяся до сих пор, началась в 1961 году. Хотя в конце 1990-х годов заболеваемость в мире значительно снизилась, холера по-прежнему широко распространена в некоторых районах Азии и Африки. При этом, как подчеркивают в ВОЗ, глобальное бремя холеры в значительной степени неизвестно, поскольку о большинстве случаев не сообщается. Вместе с тем, согласно оценкам экспертов, ежегодно в мире заболевают около 2,9 млн человек и примерно в 95 тыс. случаях болезнь заканчивается летальным исходом. Напомним, в сентябре минувшего года в Минобороны России заявили, что США интересовались изучением холеры и чумы, применение этих патогенов могли замаскировать под естественные вспышки.