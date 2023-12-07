И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.0 комментариев
Роскосмос сообщил о готовности второго двигателя РД-171МВ для «Союза-5»
Роскосмос: НПО «Энергомаш» изготовило второй летный двигатель РД-171МВ для «Союза-5»
НПО «Энергомаш» успешно изготовило второй летный образец ракетного двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в Роскосмосе.
Как сообщили в Роскосмосе, в НПО «Энергомаш» (собран второй летный образец двигателя РД-171МВ для использования в первой ступени ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», передает ТАСС.
Там добавили, что в ноябре «Энергомаш» сдал в Ракетно-космический центр «Прогресс» результаты соответствующего этапа опытно-конструкторских работ,в настоящее время завершается сборка третьего летного образца двигателя. Следующим этапом работы над РД-171МВ станут межведомственные испытания, за ними последует серийная поставка двигателей.
Напомним, в июне «Энергомаш» успешно изготовил первый ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний перспективной ракеты-носителя «Союз-5».