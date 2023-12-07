Роскосмос сообщил о готовности второго двигателя РД-171МВ для «Союза-5»

Роскосмос: НПО «Энергомаш» изготовило второй летный двигатель РД-171МВ для «Союза-5»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Роскосмосе, в НПО «Энергомаш» (собран второй летный образец двигателя РД-171МВ для использования в первой ступени ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», передает ТАСС.

Там добавили, что в ноябре «Энергомаш» сдал в Ракетно-космический центр «Прогресс» результаты соответствующего этапа опытно-конструкторских работ,в настоящее время завершается сборка третьего летного образца двигателя. Следующим этапом работы над РД-171МВ станут межведомственные испытания, за ними последует серийная поставка двигателей.

Напомним, в июне «Энергомаш» успешно изготовил первый ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний перспективной ракеты-носителя «Союз-5».