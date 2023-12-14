Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц

Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о том, какой запас прочности российской экономике нужно иметь, чтобы страна не рухнула под давлением санкций.

«Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Этот запас прочности – мы уже много раз об этом говорили, но повторю – обеспечен несколькими составляющими», – ответил Путин.

В числе того, что обеспечивает экономику страны, президент указал высокую консолидацию общества, устойчивость финансово-экономической системы страны и рост возможностей силовой составляющей – армии и органов безопасности.

Он пояснил, что устойчивость финансовой системы удивила многих как за границей, так и в самой России.

Отвечая на вопрос о том, чем можно гордиться в экономике, Путин сослался на рост ВВП. «Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%, это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там, по-моему, у нас было 2,1%. Если в этом году будет 3,5%, то значит – отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед», – ответил президент.

По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в стране может составить 74 года, в 2021 году он составлял 70,06 года, сказал президент.

«Есть такой интегрированный показатель – рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России [составляла] 70,06, 2022 год – 72,73, а вот в 2023-м ожидается 74 года», – цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.

При этом в стране подросла инфляция, констатировал президент.

«К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», – сказал Путин.

Вместе с тем уровень безработицы достиг исторического минимума – 3%.

«Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – сказал он.