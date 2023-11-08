Путин удивился отсутствию инфраструктуры для лечения рака на бывших территориях Украины

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе совещания с членами правительства Путин поинтересовался у министра здравоохранения России Михаила Мурашко: «А что, когда там Украина хозяйничала, ничего не происходило и ничего не делали в этом плане – по борьбе с онкозаболеваниями?» – пишет ТАСС.

Министр ответил, что фактически в новых регионах России отсутствовала как таковая инфраструктура для лечения рака – в наличии имеется устаревшее оборудование, выпущенное в 1970–1980-х годах.

Мурашко подчеркнул, что «систему нужно создавать если не с нуля, то близко к тому», и рассказал о планах по развитию инфраструктуры для лечения онкозаболеваний. «Надо делать», – распорядился глава государства и призвал не забывать о подготовке и переподготовке врачей и медперсонала.

Ранее Мурашко рассказал о снижении смертности от онкологии в России.