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    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    8 ноября 2023, 21:53

    Путин удивился отсутствию инфраструктуры для лечения рака на бывших территориях Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин удивился бездействию Киева в борьбе с онкологическими заболеваниями на прежних территориях Украины и указал на необходимость создания системы помощи онкобольным в новых российских регионах.

    В ходе совещания с членами правительства Путин поинтересовался у министра здравоохранения России Михаила Мурашко: «А что, когда там Украина хозяйничала, ничего не происходило и ничего не делали в этом плане – по борьбе с онкозаболеваниями?» – пишет ТАСС.

    Министр ответил, что фактически в новых регионах России отсутствовала как таковая инфраструктура для лечения рака – в наличии имеется устаревшее оборудование, выпущенное в 1970–1980-х годах.

    Мурашко подчеркнул, что «систему нужно создавать если не с нуля, то близко к тому», и рассказал о планах по развитию инфраструктуры для лечения онкозаболеваний. «Надо делать», – распорядился глава государства и призвал не забывать о подготовке и переподготовке врачей и медперсонала.

    Ранее Мурашко рассказал о снижении смертности от онкологии в России.

    8 ноября 2023, 19:10
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В Центробанке ТАСС пояснили, что сперва будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (49)
    8 ноября 2023, 15:56
    Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс пытается расширить географические рамки своей деятельности, нарушая собственные доктрины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

    «Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, США, действуя в своих корыстных интересах, втягивают страны НАТО в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараясь создавать там новые военно-политические альянсы. Глава государства отметил, что Россия и ее союзники видят это, и реагируют «спокойно, взвешенно».

    «Мы все это видим и вместе с нашими друзьями – в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой – реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», – сказал он.

    В среду в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

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    8 ноября 2023, 09:46
    Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

    Путин: Ряд стран стремится расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны пытаются расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, глобальная нестабильность проецируется в том числе и на Евразию, а действия ряда стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что все еще сохраняются общие для стран СНГ угрозы – терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

    Путин подчеркнул, что эти факторы требуют не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы.

    «Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», – заметил президент.

    В заключение российский лидер заверил, что сотрудничество по линии Советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.

    Ранее Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной, отметив, что Содружество Независимых Государств является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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    8 ноября 2023, 04:55
    МВД объявило в розыск выдавшего «oрдер на арест» Путина судью МУС

    МВД России объявило в розыск судью МУС Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Согласно базе МВД России, Годинес Сeрхио Херардо Угaльде разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ, передает ТАСС.

    Напомним, 25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    8 ноября 2023, 01:10
    Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития

    Путин: Формирование справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития

    Tекст: Антон Никитин

    Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития, неотъемлемой составляющей этого процесса является уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права.

    Глава государства подчеркнул, что неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

    Президент России назвал очевидным, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений.

    «При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что важным шагом для достижения этой цели Россия считает создание широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнерства – путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка. На Западе эти принципы назвали «Доктриной Путина».

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    8 ноября 2023, 02:59
    Путин назвал русский язык общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана

    Путин назвал русский язык общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы России и Казахстана

    Tекст: Антон Никитин

    Учитывая рост в Казахстане потребности в изучении русского языка, который является общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы между странами, Россия готова строить в республике школы и расширять совместную образовательную инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что русский язык – это, несомненно, наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

    Президент России процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: «Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». «Их он называл «ключом к жизни», – отметил Путин.

    Президент России напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. «Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», – указал российский лидер.

    Путин отметил, что в 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана.

    Напомним, 2 ноября уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов в целях их дальнейшего обучения в детских садах и школах.

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    8 ноября 2023, 03:49
    Белоусов представил Путину законопроект о технологической политике России

    Первый вице-премьер Белоусов представил президенту Путину законопроект о технологической политике России

    Tекст: Антон Никитин

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России. Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России.

    Белоусов напомнил, что по поручению президента России в мае правительство приняло концепцию технологического развития, после чего практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа, передает РИА «Новости».

    Белоусов заверил, что сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

    «Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел», – добавил первый вице-премьер.

    Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого «права на риск». По его словам, и с Федеральной службой безопасности (ФСБ), и с Министерством внутренних дел (МВД) удалось найти общее понимание. «Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены», – доложил первый вице-премьер.

    Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Он уточнил, что документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. «Речь идет о крупнейших проектах – больше десяти млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки», – пояснил первый вице-премьер.

    Вторая новелла, по словам Белоусова, касается проектов так называемых сквозных технологий. Он отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. «Как раз закон эту брешь закрывает», – сообщил Белоусов.

    «И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний», – сообщил первый вице-премьер. Он отметил, что разрабатываемый закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны – обеспечивает концентрацию мер поддержки.

    Накануне президент России Владимир Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике. Эксперты отмечали в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    8 ноября 2023, 01:59
    Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

    Путин: Россия считает СНГ неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил важность расширения взаимодействия в экономике, безопасности, гуманитарной сфере, сопряжения евразийских интеграционных процессов.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что Россия рассматривает Содружество Независимых Государств как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве.

    Глава государства напомнил, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Среди основных приоритетов Москвы Путин назвал углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

    Президент России указал, что с точки зрения экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик входящих в это интеграционное объединение государств, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Как отметил Путин, в сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.

    Российский лидер также отметил, что над вопросами региональной безопасности Россия вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин подчеркнул, что эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности входящих в это интеграционное объединение государств, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

    Президент России напомнил, что следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в ОДКБ. Путин выразил уверенность, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал Организации Договора о коллективной безопасности и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех входящих в это интеграционное объединение государств.

    Напомним, в октябре главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

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    8 ноября 2023, 14:46
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Кузьменко

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко.

    «Присвоить воинские звания: генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу», – говорится в тексте документа.

    В конце октября Путин подписал указ о присвоении 119-й ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская».

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    8 ноября 2023, 16:04
    Путин рассказал о взаимодействии России и КНР в области перспективных вооружений

    Путин: На первое место во взаимодействии России и КНР в ВТС выходят перспективные вооружения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о возрастающем значении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, он назвал особенно важным взаимодействие в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе.

    «Немаловажное, все возрастающее значение приобретает наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сферах», – сказал Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, передает ТАСС.

    По словам Путина, «что касается военно-технической [области], то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду современные перспективные виды вооружения, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики».

    Ранее Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

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    8 ноября 2023, 09:17
    Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной

    Tекст: Ольга Никитина

    Обстановка в мире сейчас остается крайне напряженной – в разных регионах обостряются прежние и появляются новые очаги конфликтов, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ.

    «Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов», – приводит его слова ТАСС.

    «На Ближнем Востоке <…> спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», – отметил глава российского государства.

    Ранее Путин заявлял, что Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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    8 ноября 2023, 18:30
    Путин объявил благодарность за заслуги в развитии культуры Родиону Газманову

    Путин объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры Родиону Газманову

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову и композитору, лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовых актов.

    Кроме того, благодарность объявлена жене солиста группы «Дюна» Наталье Сенчуковой, музыканту Веронике Кожухаровой, скульптору, члену Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрею Коробцову, артистке Аглае Шиловской, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что указом президента России Владимира Путина народный артист России, певец Николай Басков награжден Орденом почета.

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    8 ноября 2023, 15:29
    Путин: Россия и Китай не создают военных союзов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.

    Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 20:08
    Путин поручил Газпрому разработать дорожную карту по газификации Биробиджана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

    «Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром» разработать... и утвердить планы-графики («дорожные карты»)... по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», – приводит сообщение RT.

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны. После этого стало известно, что Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

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    8 ноября 2023, 20:52
    Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов Дальнего Востока

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

    «Утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской (г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень Приморского края), Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов г. Благовещенск, г. Белогорск Амурской области, г. Биробиджан, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения г. Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов на период до 2030 года», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

      0 комментариев
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      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

      22 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

      Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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