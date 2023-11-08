Вяльбе рассказала о живущем на Украине отце

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, отец родился на Украине. Вяльбе подчеркнула, что не общается с отцом и не знает, жив ли он, передает «Газета.Ru».

Она также отметила, раньше она хотела с ним общаться, но с возрастом поняла, что ему ничего от нее не надо, кроме денег. «В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», – сказала Вяльбе.

Вяльбе родилась в Магадане в семье Галины Сынковой и Валерия Трубицына. Ее родители были родом из Ленинградской области, но в результате политических репрессий их сослали на Север.